Hi han actuat cinc dotacions de Bombers

Actualitzada 15/09/2018 a les 16:26

Un incendi a un descampat de Tarragona ha mobilitzat aquest migdia a cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat.Concretament, es tracta del descampat que hi ha entre el barri de Riu Clar i la carretera N-420.Cap persona ha resultat ferida i els Bombers han rebut l'avís quan faltava un minut per a la una del migdia.A dos quarts de dues s'ha donat per controlat l'incendi i, a dos quarts de tres, per extingit.