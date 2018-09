Pau Ricomà es posiciona en contra dels cartells del CDR

El portaveu d’Esquerra defensa la transparència política però rebutja els cartells difosos pel CDR de Tarragona on conviden a xiular a l’alcalde i altres regidors

Les xiulades a l’alcalde per Santa Tecla ja comencen a ser una tònica habitual però enguany el CDR de Tarragona encara anima més a la gent a fer-ho. Des del Comitè en Defensa per la República han enganxat diversos cartells per la ciutat amb la cara de l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, i alguns regidors com Begoña Floria, José Luís Martín o Rubén Viñuales incitant a xiular-los quan els vegin pel carrer.El portaveu d’Esquerra a Tarragona, Pau Ricomà, ha fet una piulada aquest matí rebutjant aquesta iniciativa del CDR. «La màxima exigència política de transparència, des responsabilitat i de defensa de la llibertat d’expressió ha de tenir canals que no despersonalitzin ningú», ha piulat Ricomà i ha afegit que «no m’agraden els cartells amb la cara de l’alcalde i altres regidors».