La Marató de Sang de Tarragona busca superar les 1.000 donacions

Des de les nou del matí i fins a les nou del vespre el Teatre Tarragona estarà obert a tots els donants de sang

Actualitzada 15/09/2018 a les 17:16

Un any més, com ja comença a ser tradicional per Santa Tecla, el Teatre Tarragona acull la Marató de Sang i moltes activitats per a entretenir aquells que volen ajudar a altres persones. Des de les nou del matí i fins a les nou del vespre el Teatre estarà obert a tots aquells que vulguin passar a donar sang i gaudir d’alguna de les nombroses activitats que s’hi faran. Dotze hores intenses en les quals es pretén superar la xifra de l’any passat, lleugerament superior a les 1.000 donacions.Enguany l’element del seguici que fa companyia als donants és la Mulassa que des de primera hora ja ha aparegut al vestíbul del teatre per quedar-s’hi tot el dia. Entre les activitats més destacades hi ha els pintors i caricaturistes que faran caricatures als donants, la visita de diversos personatges d’Star Wars, un fotomatón o el ball de bastons que han acuat a la Rambla Nova, just davant del Teatre Tarragona.