La Marató de Sang i la diada castellera enceten el primer cap de setmana de festes

La geganta Frida s'incorporarà a la Festa per a Tothom al Balcó del Mediterrani

Actualitzada 14/09/2018 a les 17:02

El primer cap de setmana de festes acollirà diverses propostes festives, gastronòmiques, tradicionals, culturals i musicals. A primera hora del matí començarà la Marató de Donació de Sang, que arriba a la seva 14a edició aquest dissabte. Un any més, el Teatre Tarragona es converteix en l’epicentre de la solidaritat des de les 9 del matí fins a les 21 hores amb l’objectiu de superar els 1.000 donants en una única jornada.El mateix matí, a les 12. 30 hores al Balcó del Mediterrani, es durà a terme la recepció de totes les persones participants en la 28a edició de la Festa per a Tothom amb una gran novetat i és que s’incorpora al grup la primera geganta adaptada de Tarragona, la Frida. Per l’ocasió, anirà acompanyada pel gegant Martí de Premià de Mar, els Gegants el Rei i la Reina, Pere el Gran de l’Institut Pere Mata, la Batucada Tympanum i els Castellers de la Il·lusió de Valls.El diumenge, la plaça de la Font acull una de les grans cites castelleres amb la Diada de Santa Tecla – el Primer Diumenge que compta amb la participació de la Colla Xiquets de Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Colla Vella dels Xiquets de Valls i Castellers de Vilafranca.En l’apartat musical, el cantautor basc Kepa Junkera, acompanyat de diversos artistes tarragonins, presentarà el seu darrer àlbum Fok, al Teatre Tarragona el diumenge a les 20.30h. Un disc en català que ha treballat des del profund respecte, però també des de la llibertat creativa i l'emoció de sentir-se part de la cultura catalana en la qual s’endinsa amb passió.Es poden consultar la resta d'actes de Santa Tecla al següent enllaç