La Frida Kahlo ja passeja per Tarragona

La primera geganta adaptada de la ciutat ha ballat aquest matí a la Rambla Nova

Actualitzada 15/09/2018 a les 16:51

Tarragona ja compta amb un gegant adaptat, la Frida Kahlo. La setmana passada va ser batejada amb la companyia dels seus padrins i avui ha passejat, per primera vegada, pels carrers de Tarragona. Concretament, la Frida s’ha estrenat a la Rambla Nova, a tocar del Balcó Mediterrani davant d’una multitud de gent que frisava per veure ballar la nova geganta tarragonina.A l’acte també han assistit els padrins de Frida Kahlo, un d’ells, el Martí de Premià de Mar, també és adaptat. Els gegants han ballat al ritme de la Batucada Tympanum davant l’atenta mirada de centenars d’espectadors, entre ells moltes autoritats polítiques com l’alcalde, Josep Félix Ballesteros, el portaveu d’Esquerra, Pau Ricomà, el del PDeCat, Dídac Nadal, la de la CUP, Laia Estrada o Arga Sentís per part d'ICV. També han assistit alguns regidors de l’ajuntament i el president del Port de Tarragona, Josep Andreu.