La Crida dóna el tret de sortida a les Festes de Santa Tecla

Una xiulada i crits de «Ballesteros dimissió» han ensordit la plaça de la Font durant el discurs del batlle

Actualitzada 14/09/2018 a les 19:43

Tots els Teclers d’Honor d’aquest any

Guillermo Ximenis Jiménez (pare), Guillermo Ximenis Jiménez (fill), Pedro Algar Jiménez , Lluís Gutiérrez Reyes i Ramon Sentís Gutiérrez , tots ells portadors dels Gegants Moros i els gegantons Negritos, i hereus de les més velles nissagues geganteres gitanes de la ciutat.

La Crida ha donat un cop més el tret de sortida de les Festes de Santa Tecla de 2018. L’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, ha pronunciat el ‘Visca Santa Tecla! i Visca Tarragona!’ des del balcó balcó del Palau Municipal envoltat d'una gran xiulada i dels crits de dimissió dels presents. A continuació, el batlle i el Perpetuador, Josep Ramon Tules Armela, han procedit a l'encesa de la tronada que ha donat per iniciades les Festes de Santa Tecla.L'acte ha començat amb l'entrada al Palau Consistorial amb el toc d'obertura per la Cobla de Ministrers del Consell Municipal, que enguany celebren els quinze anys de la seva recuperació. Aquesta any, l'acte s'ha celebrat a la Sala de Plens de l'Ajuntament.La consellera municipal de festes, Begoña Floria, ha agafat el torn de paraula que ha convidat als tots els tarragonins a gaudir de la festa. A partir d'aquí s'ha iniciat l'homenatge als Teclers i Tecleres d'Honor. Tots ells han rebut la postal número 29, que enguany està dedicada als Gegants Vells.Tot seguit, Josep Ramon Tules Armela 'Pitu Mosquits', casteller històric de la Colla Xiquets del Serrallo, ha rebut l'homenatge al Perpetuador. Tules ha estat membre de diferents comissions tècniques i juntes directives al llarg dels trenta anys dels castellers serrallencs, i encara ara és vocal de la junta. També ha estat activista festiu que ha contribuït en gran manera a posicionar les activitats serrallenques en un lloc de privilegi de la ciutat.Pitu Mosquits ha fet un repàs de la seva vida amb el seu discurs i ha volgut agrair a la Colla Xiquets del Serrallo i a la Comissió Assessora el seu reconeixement. No obstant això, l'agraïment més sentit ha estat per la seva dona Antonia, amb qui ha volgut compartir el seu reconeixement com a Perpetuador. Finalment, ha tingut unes paraules en record als polítics presos i als exiliats. Amb les paraules «Visca Santa Tecla, visca Tarragona, visca el Serrallo i visca Catalunya», Tules ha finalitzat el seu parlament.A continuació, l'Esbart Santa Tecla ha fet el ball d'homenatge en honor al Perpetuador i als Teclers i Tecleres d'Honor.