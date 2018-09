Sis escoles participen a l'EscolAQUA, un programa que fomenta l'ús de l'aigua de l'aixeta

Les propostes que s'impulsaran als centres van de reptes per fer recerca a l'aula fins a desenvolupar tallers sobre estalvi d'aigua a casa

Actualitzada 14/09/2018 a les 13:29

Un total de sis escoles tarragonines participen en el programa EscolAQUA. L’iniciativa té per objectiu que les escoles públiques i llars d’infants municipals fomentin l’ús de l’aigua d’aixeta per tal de sensibilitzar i conscienciar sobre l’impacte ecològic i econòmic de l’aigua embotellada. Hi participen les escoles Marcel·lí Domingo i Sant Salvador de Tarragona, l’Arquitecte Jujol i la Sant Sebastià dels Pallaresos, l'escola La Canonja de La Canonja i l'institut-escola l'Agulla del Catllar. A partir del curs 2019-20 s’incorporaran altres centres que s’hi vulguin sumar de forma voluntària.EscolAQUA és un projecte de Responsabilitat Social Corporativa d’Ematsa basat en la transferència de coneixement que recerca el canvi d'hàbits i la transformació de costums. Les propostes que s'impulsaran als centres van de reptes per fer recerca a l'aula fins a desenvolupar tallers sobre estalvi d'aigua a casa en família.La iniciativa, a la qual es preveu que s’incorporin més centres el proper curs, pretén teixir una xarxa de col·laboració entre els participants. Es preveu crear una etiqueta blava pròpia per penjar als centres que en preguin part i fer-ne un símbol distintiu que agrupi les escoles en xarxa prescriptores del consum habitual d'aigua de l'aixeta.El projecte ha estat presentat aquest divendres i hi ha assistit l’alcalde de Tarragona i el president d’Ematsa, Josep Fèlix Ballesteros; el subdirector general de Coordinació de Salut Pública a Tarragona, Conrad Casas; l’alcalde dels Pallaresos, Josep Nolla; i el director-gerent d’Ematsa, Daniel Milan.