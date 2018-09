Salut garanteix els 48,5 MEUR de la primera fase del nou Hospital Joan XXIII

El consorci del Sant Joan de Reus

El nou complex sanitari de l’Hospital Joan XXIII, previst en el Pla Estratègic Sanitari (2016-2020) de la Regió Sanitària de Tarragona, s’articularà en tres fases. Està previst que l’hospital del futur disposi d’un total de 80.000 metres quadrats de superfície, un 25% més que l’actual.En aquests moments, ja s’ha resolt la primera fase del concurs d’idees internacional on es van presentar 14 propostes de diferents equips i dels quals sis en són finalistes. El projecte final es donarà a conèixer a principis de 2019, segons ha assenyalat Vergés. Posteriorment, es portarà a terme la redacció del projecte executiu i s’aplanarà el camí per començar a aixecar el primer sector projectat.En la primera fase, es construirà un edifici de 40.000 metres quadrats a l’espai que actualment ocupa l’heliport i el pàrquing del personal. El Govern ja té «compromesos» els 48,5 MEUR d’aquesta actuació, segons la consellera. Inicialment, només se n’habilitaran 25.000 metres on s’hi traslladarà tota l’activitat que s’ofereix actualment als vells edificis, el B1 i el B2, que quedaran buits. Entre aquests, hi ha sis unitats d’hospitalització, amb 36 llits cadascuna.La segona fase preveu l’enderroc de l’emblemàtica façana, formada pel B1 i B2; diversos trasllats i la construcció d’un nou immoble de 10.000 metres per a usos ambulatoris i de consultes, que fins ara estaven disperses per tot el recinte. La tercera base preveu dos nous blocs amb 10.000 metres quadrats més -un a l’espai que deixarà l’edifici d’Infermeria i, l’altre, a la zona alliberada a l’actual façana-.D’altra banda, durant aquest 2018 i 2019, l’Institut Català de la Salut invertirà gairebé 2 MEUR en la construcció de la nova sala d’Hemodinàmica que ha de permetre realitzar entre 300 i 400 cateterismes més per any; l’adequació de l’àrea de farmàcia i de diàlisi, entre d’altres actuacions. La consellera Vergés s’ha reunit aquest divendres a la tarda amb la direcció i amb la junta de personal de l’Hospital Joan XXIII.En un altre ordre de coses, preguntada pel futur consorci que ha de gestionar l’Hospital Sant Joan de Reus, Vergés ha evitat concretar-ne detalls i ha afirmat que treballen per «la solució definitiva» d’aquest centre. En tot cas, la consellera sí que ha garantit que la solució per a Reus és «independent» de l’Hospital Joan XXIII. «Cada centre té la seva idiosincràsia i aquest és molt important per a la regió i per a la ciutat», ha afirmat des de l’hospital tarragoní.