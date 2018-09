La plaça Verdaguer s'omple pel desè aniversari de les Tecletes

Lu Rois, Lali BeGood i Mareta Bufona han portat la seva música a l'escenari

El col·lectiu Tecletes ha celebrat aquesta tarda el seu desè aniversari amb una festa a la plaça Verdaguer de Tarragona. L'associació de mares més marxosa de la ciutat ha organitzat una tarda-vespre plena de concerts i bona música. Durant la festa també hi ha hagut tallers, pàrquing de cotxets, disfresses i la Tecletes Playtruck.Els artistes Lu Rois, Lali BeGood i Mareta Bufona han pujat a l'escenari per oferir la seva millor música. Una sessió de Dj de VēMō, un duet format per Arnau Vallvé i Martí Maymó, integrants del grup Manel, serà l'encarregada de claususar la festa.El col·lectiu Tecletes Mares de Tarragona es va gestar l’any 2008 per la iniciativa d’un grup de mares de la ciutat, encapçalades per la Núria Serrano: «el projecte va néixer com una manera de reivindicar maternitat, cultura i oci». Una dècada després, Tecletes segueix sent una entitat activa, que s’ha anat regenerant amb noves famílies.