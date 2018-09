ERC elabora un mapa de les zones on hi ha rates a Tarragona

Els republicans titllen d’«inadmissible i preocupant» l’alta presència d’aquest rosegador i reclama «mesures urgents» a l’equip de govern

Actualitzada 14/09/2018 a les 12:54

La Part Alta, el centre, la Part Baixa, Bonavista i algunes platges són zones de Tarragona on els darrers dies s’han pogut veure rates. El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona, a través de les queixes que ha rebut recentment de veïns d’aquestes zones de la ciutat, ha elaborat un mapa que indica els indrets on s’han observat aquests rosegadors. El portaveu d’ERC, Pau Ricomà titlla d’«inadmissible i preocupant» l’alta presència de rats i reclama «mesures urgents» a l’equip de governRicomà afirma que la presència de rates és «un autèntic problema de salubritat» a Tarragona i critica la «inacció i passivitat de Ballesteros i el seu equip» davant d’aquest fet. «Que les rates es passegin per la superfície de la ciutat és una senyal d’alarma que evidencia la manca de neteja a Tarragona. Ballesteros ha d’actuar urgentment, més encara quan algunes de les rates s’han detectat en zones de jocs infantils com a Bonavista i a la plaça Imperial», ha firmat el portaveu.A part de les rates que s’han observat a Bonavista, els tarragonins alerten d’haver vist rates a la Plaça de Dames i Vells, carrer Portella, Marquès de Montoliu, Platja del Miracle, carrer Apodaca, Platja Llarga i Rambla de Ponent de Campclar. Per aquest motiu, els republicans exigeixen «accions urgents per eradicar les rates» i «mesures de control del compliment del contracte de neteja per part de l’empresa». Aquestes mesures les demanarà en el ple del proper 27 de setembre.El portaveu d’ERC també lamenta «la inacció de Ballesteros malgrat conèixer les queixes ciutadanes per la presència de rates», fet que han denunciat recentment a través de les xarxes socials.