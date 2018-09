Els veïns del Port aniran al ple municipal per exigir millores al barri

El col·lectiu renuncia, de moment, a tallar carrers, i el grup municipal de Ciutadans dóna suport a l’acció reivindicativa

Actualitzada 13/09/2018 a les 21:37

«Tot segueix igual»

Fre al tall de carrers

Els veïns del Barri del Port van acordar ahir en assemblea portar les seves queixes i reivindicacions al pròxim plenari municipal, que se celebrarà el dijous dia 27 de setembre. De moment, el col·lectiu renuncia a dur a terme talls de circulació als carrers de la Part Baixa, una proposta que es podria recuperar més endavant si no troben una resposta mínimament positiva del govern de la ciutat. El portaveu del grup municipal de Ciutadans, Rubén Viñuales, present en l’assemblea, va donar suport a les demandes dels veïns i va dir que els tindran al seu costat en el decurs del plenari. També hi va fer acte de presència el portaveu del Partit Demòcrata, Dídac Nadal.Més d’una cinquantena de persones es van reunir al local de l’Associació de Veïns del Barri del Port per adoptar mesures amb les quals pressionar l’equip de govern perquè dugui a terme millores urbanístiques al barri i prengui mesures per acabar amb l’incivisme i l’ocupació d’habitatges. Les reivindicacions del barri fa anys que duren i, com va dir un dels veïns participants en l’assemblea, «ningú ens regalarà res».La presidenta de l’associació, Carme Puig, va convidar els veïns a trobar-se a la seu de l’entitat el pròxim dilluns, de les 17 a les 19 hores, «per confeccionar pancartes» per dur-les al plenari i, també, per penjar-les als balcons dels principals carres de la Part Baixa. El malestar del barri també deixarà la seva empremta en la Baixadeta de la Cucafera, ja en plena celebració de les festes de Santa Tecla.En la seva intervenció, el regidor Rubén Viñuales va manifestar que «és necessari fer un Pla de Barris i ara és un bon moment per reclamar-lo, perquè tots els partits de l’oposició estem d’acord». «L’equip de govern hauria de fer-lo», va reclamar el portaveu de Ciutadans.La majoria dels veïns van assentir quan un dels presents va dir que, «si estem disposats a defensar el barri, ho tenim guanyat». A més, va afegir que «hem de plantar cara, si volem que les coses millorin». Una de les veïnes participants en la reunió va plantejar la possibilitat de «fer una casserolada davant la casa de l’alcalde».L’Associació de Veïns del Barri del Port no s’acontenta amb reivindicar mesures per millorar l’urbanisme i per acabar amb l’incivisme en la seva zona. Vol implicar els residents del Serrallo, Verge del Carme i Torres Jordi. Un dels veïns va recordar que al barri mariner «també tenen un greu problema amb l’ocupació d’habitatges». Els veïns tenen la sensació que el barri «està abandonat per l’Ajuntament», una situació que persisteix en el temps.Les mobilitzacions acordades per l’assemblea no afectaran a talls de circulació als carrers, tot i que es va plantejar aquesta opció. Es va generar un debat sobre la conveniència de demanar autorització a l’Ajuntament.Mentre la presidenta de l’entitat es va mostrar contrària, altres veïns van afirmar que, «si volem provocar el caos, no hem de demanar permís». Altres va proposar estudiar millor la mesura i analitzar, si arriba el cas, com fer els talls. L’objectiu és que la protesta sigui efectiva.En els pròxims dies, l’entitat veïnal té com a principal meta animar a la gent a participar en els actes reivindicatius. «Ens hem de mobilitzar de manera massiva», van acordar, perquè «l’Ajuntament no ha invertit un euro en els darrers anys». «Per no tenir, no disposem ni d’un centre cívic», va recalcar un dels participants en l’assemblea. L’associació està convençuda de què cal mobilitzar-se per fer front «al passotisme municipal i polític». De moment, les primeres cites s’han fixat en les festes de Santa Tecla i en el plenari municipal del dia 27, però no seran les úniques.