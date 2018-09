El CDR de Tarragona organitza xiulades als regidors de l'equip de govern per Santa Tecla

Es faran estands espontanis per repartir xiulets i demana que el xiuli els regidors als actes populars en els quals participen com a corporació

Actualitzada 14/09/2018 a les 09:45

El CDR Tarragona ha posat en marxa el denominat 'Xiulet de les festes' que vol aconseguir evidenciar el malestar del col·lectiu amb els membres de l'equip de govern municipal, integrat per PSC i Partit Popular.La intenció del CDR és repartir xiulets entre els ciutadans —o que se'ls portin de casa— i organitzar xiulades als regidors durant els actes de les festes de Santa Tecla en què hagi de participar de manera pública. De fet, la primera de les xiulades està prevista per aquest divendres, a les 19.00 h amb el Toc de Crida a la plaça de la Font.El CDR a través de les xarxes socials demana que, tot i la proposta de xiulades, que aquestes es facin «respectant els col·lectius i entitats de la ciutat que organitzen els actes de les festes».La resta de 'punts de xiulada' programats són el divendres dia 21, a les 18.00 h durant el pregó, també a la plaça de la Font; l'anada a ofici del dia 23 a les 09.00 h i la processó de la tarda, a les 19.00 h. En aquest cas, la proposta del CDR és que es xiuli als regidors, «durant tot el recorregut».Segons que han anunciat, apareixeran estands espontanis a diversos indrets de la ciutat en els quals es repartiran xiulets entre els quals ho demanin. D'altra banda, també han començat a distribuir per diversos punts adhesius amb missatges justificant la xiulada, amb crítiques directes a l'acció de l'alcalde i els regidors.