El Camió Estrella Galicia ofert per Ciutadans passa de llarg de l'Arrabassada

L’associació de veïns va intentar portar-lo a Tarragona, però finalment va haver de conformar-se instal·lant una barra de bar convencional

Actualitzada 13/09/2018 a les 20:13

Només per grans festes

L’oferta que a inicis d’estiu va fer el partit Ciutadans a les associacions de veïns, de fer de mitjancer amb una empresa perquè poguessin comptar, a les festes del barri, amb el Camió Estrella Galicia, no ha obtingut els resultats esperats. L’Associació de Veïns Vall de l’Arrabassada i Músics volia comptar amb la seva presència el passat cap de setmana, però el tràiler, de disset metres de llarg i habilitat amb una barra de bar i serveis de disco-mòbil, no va arribar. Superat el factor sorpresa per la negativa de l’empresa de desplaçar el vehicle a Tarragona des de Madrid, on té la seva base d’operacions, l’alternativa va ser posar les barres característiques de les festes de barri, com en anys anteriors.Ciutadans va fer l’anunci que facilitava la presència del tràiler en les festes dels barris tarragonins quan hi havia un malestar generalitzat en les entitats veïnals pel retard en el cobrament de la subvenció municipal. En el seu moment, el portaveu del grup municipal de Ciutadans, Rubén Viñuales, va manifestar a aquesta redacció que disposar del tràiler no suposaria cap cost ni per a les entitats ni pel mateix partit, ja que els propietaris del vehicle es financen per les consumicions dels clients.L’Associació de Veïns Vall de l’Arrabassada i Músics es va interessar per l’oferta del partit taronja. El president de l’entitat, Josep Maria Bertran, va dir ahir a Diari Més que «era una solució perquè no suposava cap despesa per l’associació i, fins i tot, es podien obtenir beneficis, ja que l’empresa hauria entregat un percentatge de les consumicions, però tot plegat ha estat una enganyifa». El propietari del tràiler «ens va dir que treure el tràiler de Madrid costava 3.000 euros i que no li sortia a compte venir a una festa com la del nostre barri». A més, «algú el va informar que la nostra festa durava només un dia, quan eren tres».Bertran es va posar en contacte amb l’empresa i va arribar a la conclusió que el Camió Estrella Galicia només pot ser rendible «en festes grans, com les de Santa Tecla, perquè ingressar com a mínim 3.000 euros venent cerveses és molt difícil». El resultat final va ser que el tràiler no es va desplaçar fins a la Vall de l’Arrabassada «i vam haver de buscar una solució d’emergència». Dit d’una altra manera, l’esperat tràiler va passar de llarg i va deixar dubtes sobre l’efectivitat de la proposta que va fer Ciutadans a les associacions de veïns de la ciutat.Bertran es va mostrar agraït a Ciutadans per l’intent, «l’únic partit que ens va oferir una solució» quan les festes perillaven a causa de l’impagament de la subvenció per part de l’Ajuntament», però «al final vam haver de buscar-nos la vida». El president de l’associació va recalcar que, amb les seves declaracions, no volia «acusar ningú», ja que Ciutadans «només facilitava el contacte». El tràiler, que aquest estiu sí que ha visitat altres ciutats de l’Estat, mai va arribar a la Vall de l’Arrabassada. El plantejament que va fer Rubén Viñuales era, aparentment, fàcil de gestionar. «Les entitats que el vulguin només hauran de demanar permís per ocupació de l’espai públic», va informar el passat mes de juliol.