L’alcalde afirma que té ganes de continuar en el càrrec i anunciarà aquest mes si es torna a presentar

Actualitzada 14/09/2018 a les 11:31

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), ha afirmat aquest divendres que és «completament innocent» i s’ha mostrat convençut que el cas Inipro s’acabarà arxivant. Després que el jutge hagi decidit mantenir-lo com a investigat, juntament amb catorze persones més, Ballesteros ha confirmat que no té intenció de dimitir perquè «en cap cas hi ha motius» per fer-ho. L’alcalde ha afirmat que no es planteja que no s’admetin els recursos que encara pot presentar abans que es dicti l’obertura del judici oral. Ballesteros s’ha mostrat sorprès pel «tacticisme» d’alguns grups de l’oposició i ha celebrat que el seu soci de govern, el PP, hagi garantit que mantindrà el pacte de govern, almenys de moment. L’alcalde ha acceptat també la demanda de Cs de convocar un ple extraordinari aquest mes per parlar de quin ha estat el seu paper en el cas Inipro. A vuit mesos de les eleccions municipals, el batlle també ha assegurat que té «ganes» de continuar com a alcalde i que aquest mes anunciarà si es torna a presentar.