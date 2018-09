Tarragona té una bona salut 'màgica'

L’associació Tarracadabra organitza la Gala de la Màgia el dissabte dia 15 a la Sala Trono Armanyà

Actualitzada 12/09/2018 a les 21:41

Gràcies al Mag Gerard

Poques persones són coneixedores que, cada dimarts al vespre, a Tarragona hi ha una reunió de mags. La trobada té lloc a l’Ateneu de Tarragona, i es realitza a porta tancada, perquè durant aquestes vetllades setmanals, els mags de la ciutat i de la resta de la demarcació comparteixen jocs i secrets. Tots pertanyen al Cercle Màgic de Tarragona Tarracadabra i són mags autodidactes a qui uneix la passió per l’il·lusionisme i les ganes de seguir creixent en la professió. A la seu de l’entitat també hi tenen una nodrida biblioteca especialitzada, així com vídeos de consulta. «A més, hem contractat un bon nombre de grans mestres de la màgia, nacionals i internacionals, que han vingut a fer conferències», explica Ángel San Martín, president de Tarracadabra. Segons detalla San Martín, els grans mags no només els aporten coneixements, sinó també –i sobretot– experiència: «Et poden vendre una baralla de cartes per trenta euros, però el que t’estan donant són les claus per agafar correctament les cartes o l’experiència del que li va passar una vegada quan n’hi va caure una». Per fer màgia, explica, cal anar aprenent no només les rutines, sinó també teatre, posada en escena, eloqüència, mímica, o la gestualitat de la cara, les mans i els peus. «Per sort, els mags tenim més avantatges que els cantants perquè, si algú canta malament, és difícil que arribi a cantar bé. En canvi, nosaltres podem treballar i practicar per tenir les capacitats necessàries per ser un bon mag».Cada any el col·lectiu de mags tarragonins organitza una gran gala de màgia. Aquest 2018, l’espectacle se celebrarà el dissabte 15 de setembre a la Sala Trono Armanyà (Teatre Metropol), i reunirà sis mags de l’associació, especialitzats en Màgia d’a prop. «Seran unes actuacions prou variades perquè el públic gaudeixi molt d’aquest tipus de màgia. Fins ara només havíem ofert espectacles a l’Ateneu, amb una capacitat per a 30 o 40 persones, però en aquesta ocasió comptem que hi puguin assistir unes 80 persones amb tota comoditat».La cita serà doble, a les 18 i a les 20 hores, i es preveu l’actuació de Dario Proximity i Judith Trilirí, tots dos concursants del programa Pura magia de TVE, i on, a parer del president de l’entitat, van fer una actuació «molt digna i lloable».San Martín, que assegura que, «a Tarragona, hi ha molt bona salut màgica», apunta que, en bona part, l’interès per aquesta disciplina artística es deu al treball que ha fet el Mag Gerard i el Festival Teatre Màgic. Tot i això, explica, és feina dels mags educar al públic i crear la necessitat en l’espectador de, un cop o dos vegades a l’any, contemplar un bon espectacle de màgia.Les entrades per a la Gala de la Màgia tenen un preu de 6 euros, no estan numerades i es poden comprar a la mateixa sala, una estona abans de cada funció.