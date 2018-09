Tarragona celebra la Nit del Patrimoni amb activitats fins la mitjanit

Es podrà accedir al Passeig Arqueològic, al Pretori, al Circ, a l’Amfiteatre i al Fòrum de la Colònia de forma gratuïta

Actualitzada 13/09/2018 a les 19:14

El Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat, que reuneix les 15 ciutats inscrites a la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO, commemora aquest any el 25 aniversari de la seva creació. Entre els actes organitzats des del mes de gener destaca la Nit del Patrimoni, un esdeveniment que tindrà lloc de manera simultània, el pròxim dissabte 15 de setembre, a les 15 ciutats que integren el grup amb un programa d’activitats de caràcter lúdic on la dansa contemporània tindrà un paper rellevant.La Nit del Patrimoni vol realçar i divulgar la importància de la inscripció de les 15 ciutats a la llista de la UNESCO i reconèixer el treball conjunt dut a terme a favor de la protecció i difusió internacional dels seus tresors culturals. A Tarragona s’han programat diversos actes per sumar-se a la celebració. Així durant tot el dia, fins a la mitjanit, es podrà accedir de manera gratuïta a 4 recintes del conjunt arqueològic de Tàrraco: el Passeig Arqueològic, el Pretori i el Circ, l’Amfiteatre i el Fòrum de la Colònia.La companyia de dansa Humanhood presentarà l’espectacle de dansa Orbis, al Fòrum de la Colònia, a les 19h. L’entrada és gratuïta i es podrà gaudir de l’actuació de duo de ballarins format per Rudi Cole i Júlia Robert que presentaran un ritual contemporani, revisitant la importància i el misticisme que la lluna ocupa en la història de la cultura humana.La sala del Sarcòfag d’Hipòlit acollirà una altra proposta artística, la projecció de l’audiovisual Laberints lírics del col·lectiu Boamistura. La projecció es podrà veure a partir de les 21h i recull la intervenció que el col·lectiu artístic va fer a les 15 ciutats patrimoni, on en cadascuna d’elles es van instal·lar 15 prismes que formaven el vers d’una obra d’un autor local i que, un cop units els quinze versos, van crear el poema-artístic Laberints lírics. A Tarragona el vers es va instal·lar la tardor passada a la plaça del Rei i s’hi podia llegir “Curulla de promeses, on tot és possible” del poema Només una paraula nua, de la tarragonina Montserrat Abelló.