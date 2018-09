Prop de 6.500 espectadors han vist l'espectacle Amfiteatrum

El públic, entre el qual destaquen famílies i turistes, posa un notable a l’espectacle amb un 8,2

Actualitzada 13/09/2018 a les 13:38

L’espectacle Amfiteatvum, estrenat aquest estiu, i les visites nocturnes que s’han realitzat a l’Amfiteatre des de finals de juliol a finls d’agost han tingut una bona acollida. Segons les dades facilitades per la regidora de Turisme, Inma Rodríguez, un total de 6.446 persones han vist l’espectacle. El públic, entre el qual destaquen famílies i turistes, ha posat un notable a l’espectacle, ja que l’ha valorat amb un 8,2 de nota.Amfiteatrvm ha estat el nou espectacle de gran format que s’ha estrenat aquest estiu en 4 idiomes i que ha comptat amb tres pantalles grans, efectes de so i llum i un equip de professionals que han acompanyat als grups de recreació històrica de la ciutat Tarraco Lvdvs i Thaleia. S’han realitzat 9 sessions amb una mitjana d’ocupació del 90%, cosa representa un total de 6.446 espectadors.Pel que fa als assistents, un 80% han estat famílies, 3 de cada 4 han espectadors són de fora de la ciutat i 1 de cada 4 és estranger. La meitat del públic estranger provenia de França, seguit per Bèlgica i Regne Unit. Entre els turistes un 42% ha pernoctat a la ciutat i la resta, majoritàriament, en localitats properes com Salou, Cambrils o Altafulla. Pel que fa a la valoració de l’espectacle, la nota mitjana que li atorga el públic és de 8,2. Els grups als que es dirigia especialment l’espectacle –families i turistes- són els que millor nota li posen: els menors de 14 anys amb 9,2 i el estrangers amb un 9.Amfiteatrvm s’ha complementat amb les visites nocturnes i s’ha creat un nou producte que combina la visita al monument i el passi del documental Ingeniería Romana de RTVE i Digivision. Les visites s’han realitzat durant 19 dies, sumant un total de 2.818 espectadors. D’aquests, un 80% provenien de fora de la ciutat i el 64% ha passat la nit a Tarragona. Els assistents també l’han valorat de manera molt positiva, amb una mitjana de 8,9. Els estrangers i els majors de 65 anys superen el 9 en les seves valoracions, mentre que els tarragonins li atorguen un 8,7.