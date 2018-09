La URV registra un increment d'alumnes de grau i màster matriculats per al nou curs

La rectora insisteix a reclamar més finançament, la reducció de les taxes i un pla plurianual per a construir infraestructures

Inauguració del curs acadèmic

La Universitat Rovira i Virgili (URV) preveu comptar aquest curs amb més estudiants que l’anterior. Després que de l’important repunt de sol·licitants registrat durant el període de preinscripció, a dia d’avui ja s’han matriculat un 2% més d’estudiants de grau que ara fa un any, i un 30% més d’alumnes de màster. Segons ha assenyalat la rectora, María José Figueras, es tracta de dades provisionals que encara podrien millorar fins al tancament del període de matriculació, a final de mes. Coincidint amb l’acte d’inauguració del curs acadèmic que s’ha fet aquest dijous al Campus Bellissens de Reus, Figueras ha tornat a reclamar a la Generalitat un increment del finançament públic i la reducció de les taxes universitàries. Alhora, ha reivindicat un pla plurianual per a la construcció de les infraestructures paralitzades.En un decàleg de reptes de futur, la rectora també ha reclamat la concreció d’un Pla Nacional d’Universitats i l’obtenció de més autonomia de gestió. En aquest sentit, el Consell de Direcció es proposa obrir una etapa de diàleg amb el Govern que permeti decidir la confecció de les plantilles i els estudis que s’ofereixen, i arrencar el compromís del Govern per desencallar els equipaments pendents. Figueras ha subratllat que, el l’última dècada, les plantilles del PAS i el PDI s’han anat envellint sense que hagin tingut marge per revertir la situació.El director general d’Universitats de la Generalitat, Josep Pallarès, ha avançat que la Conselleria d’Empresa i Coneixement vol reprendre els treballs per al pacte i equilibrar els actuals pressupostos per donar resposta a la demanda de reducció de preus públics. Pel que fa al finançament, Pallarès ha anunciat la convocatòria «per a departaments i unitats de recerca que disposin d’un bona política de governança i personal, i que facin de tractors a les seves universitats, de manera que els ajuts els aportin capacitat investigadora i força docent».La rectora ha avançat que es posarà en pràctica un Codi ètic i de bones pràctiques, en l’àmbit del respecte a les persones i instal·lacions. «Ho volem fer de manera visible, amb iconografia que reflecteixi actituds que no volem, com ara l’assetjament», ha exemplificat la rectora. A més, la URV també crearà una Àrea de compromís social que aglutinarà les unitats i serveis d’aquest àmbit.Figueras ha fet èmfasi en la inclusió de la perspectiva de gènere en la docència, la recerca i la transferència. Així, ha proposat la revisió dels continguts docents en aquest sentit i elevar la xifra de dones doctores honoris causa en quatre anys -de cinc a vuit- per equilibrar progressivament el balanç d’honoris causa investits a la URV -on tan sols el 12% són dones- i impulsar el tercer Pla d’Igualtat.Per propiciar la participació de la comunitat universitària en la gestió i la presa de decisions, Figueras proposa impulsar la figura del delegat o delegada de curs, així com l’entrada d’un representant dels estudiants al Consell de Direcció i trobar una fórmula similar per al col·lectiu del Personal d’Administració i Serveis. La rectora també s’ha proposat avançar en l’administració digital i explorar fórmules de mecenatge per al funcionament de la universitat.La inauguració del curs 2018-19 s’ha fet aquest dijous a la Facultat d’Economia i Empresa amb la lliçó inaugural de la biòloga i científica Anna Veiga, qui ha ressaltat la importància de les cèl·lules mare pluripotents per tractar malalties. Veiga estudia com evitar que les cèl·lules degenerin i investiga en l’àmbit de la medicina regenerativa amb un objectiu clar: «Aconseguir que l’esperança de vida vagi acompanyada d’un augment de la qualitat de vida perquè no serveix de res que els darrers 25 anys els passem en una cadira a causa d’una malaltia degenerativa», ha apuntat.La científica, directora del Banc de Línies Cel·lulars del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona-Dexeus Dona, ha alertat també sobre la «frivolitat» amb què s’utilitza en alguns casos la teràpia cel·lular, i que pot «comprometre la salut de les persones». Aquest mètode consisteix a fer un transplantament de cèl·lules obtingudes al laboratori en lloc de fer el trasplantament d’un òrgan sencer perquè aquest recuperi la seva funció.