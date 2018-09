La Unesco inclou Tarragona en el seu nou web de turisme sostenible

El projecte vol encoratjar el públic a explorar racons que se surtin dels principals centres turístics

La Unesco ha anunciat avui el llançament d'un plataforma web amb 34 llocs seleccionats de la seva llista del Patrimoni Mundial a la Unió Europea (UE), entre els quals s'inclouen el Conjunt Arqueològic de Tarragona i el Paisatge Cultural de la localitat d'Aranjuez (Madrid).El web, concebut amb suport de la UE i desenvolupat en col·laboració amb la revista National Geographic, estarà en marxa a partir del pròxim 15 de setembre, coincidint amb l'inici aquest cap de setmana de les Jornades Europees del Patrimoni.El projecte promou els viatges sostenibles a alguns enclavaments destacats del Patrimoni Mundial a 19 països d'Europa.Amb ella, es vol encoratjar el públic a explorar racons que se surtin dels principals centres turístics, indica el comunicat de l'Organització de Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (Unesco).La conca minera de la regió septentrional francesa de Nord-Pas de Calais, la plana croata de Stari Grad o la zona arqueològica i la basílica patriarcal d'Aquilea, a Itàlia, són altres llocs elegits.«La nostra meta és canviar la manera com la gent viatja i incitar-la a quedar-se més temps en els destins, a experimentar la cultura local i el seu entorn, i adquirir un coneixement i una apreciació més profundes dels valors del Patrimoni Mundial», ha dit la directora del Centre del Patrimoni Mundial de la Unesco, Mechtild Rössler.El web oferirà informació pràctica i eines per ajudar els viatgers a planejar les seves vacances, basant-se en el coneixement del patrimoni cultural de cada destí, i amb el seu llançament la Unesco espera que la indústria turística s'inspiri en el seu contingut.La plataforma www.visiteuworldheritage.com estarà disponible en anglès, xinès i francès i, segons la Unesco, aspira a desenvolupar un paper clau en l'atracció de visitants xinesos a Europa durant aquest Any del Turisme Unió Europea-Xina 2018.La Unesco detalla que la seva llista del Patrimoni Mundial «és un llegat de monuments i llocs d'una gran riquesa natural i cultural que pertany a tota la humanitat», que en l'actualitat té inscrits 1.073 llocs en un total de 167 països.