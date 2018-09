La segona sala d'hemodinàmica evitarà 600 derivacions anuals a Barcelona

A partir de desembre la unitat de Cardiologia podrà realitzar intervencions més complexes i ja no s’enviarà als pacients del Baix Penedès a Bellvitge

Actualitzada 12/09/2018 a les 20:40

Fins a 400 angioplàsties més

«S’ha saturat d’activitat»

Renovar l’equipament actual

Recuperar a Tarragona el TAVI

Les obres de la segona sala d’hemodinàmica i cardiologia intervencionista de l’hospital Joan XXIII, iniciades aquest darrer agost, avancen a bon ritme. La previsió és que, al desembre, els professionals de Cardiologia ja puguin començar a treballar en aquest nou equipament en el qual l’Institut Català de la Salut ha invertit 2.112.130 d’euros. Segons indica a Diari Més el responsable de la unitat, Alfredo Bardají, la posada en marxa d’aquestes instal·lacions suposarà un important salt tecnològic respecte a la sala actual, que compta amb un equipament de 12 anys d’antiguitat: «Ara hem pogut apostar pel millor equip que hi ha al mercat, que és el que ens han adjudicat. Té uns avenços tecnològics dels quals no disposa l’actual, que ens permetran fer procediments més complexos», raona. «El nou equip va més enllà de la radiologia que té la sala d’ara. Avui dia, en Cardiologia, per a treballar al cor, a més de radiologia, necessites altres tècniques d’imatge. La nova sala tindrà la possibilitat d’integrar també l’ecografia i l’escàner», desgrana el facultatiu.Això permetrà tractar arítmies del cor de major gravetat (que fins ara s’havien de derivar a Barcelona) mitjançant un procediment anomenat electrofisiologia cardíaca, que des del gener ja es realitza a Joan XXIII, però només per «casos simples i en el torn de tarda», segons puntualitza Bardají. A partir de desembre, l’equip podrà abordar les afeccions més severes i també podrà realitzar el procediment en el torn de matí. S’estima que es podran dur a terme fins a 200 intervencions més a l’any, el que suposa que dos centenars de ciutadans de la província ja no hauran de ser derivats als hospitals barcelonins per a ser tractats.Pel que respecta a la intervenció principal de l’hemodinàmica de Joan XXIII, l’angioplàstia (tècnica per dilatar les artèries ocloses), l’equip de Cardiologia treballa amb la previsió de poder atendre fins a 400 pacients més a l’any. I és que, fins ara, els malalts del Baix Penedès havien de ser derivats a l’hospital de Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat, per manca de capacitat a Joan XXIII. «L’hemodinàmica del nostre hospital és el servei de referència de les Regions Sanitàries del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, però encara ens faltava per abastar la comarca del Baix Penedès, perquè no podíem portar més casos», indica Bardají, qui garanteix que amb les dues sales a ple funcionament, es posarà fi a aquesta situació.L’espai d’intervenció actual pateix una pressió assistencial molt elevada. El mateix responsable de Cardiologia ho explica: «En l’actualitat estem fent procediments programats, ordinaris i urgents, i també els ‘súper urgents’ que són els del Codi Infart, això ens ha dut a incrementar les intervencions d’una forma progressiva durant aquests anys i hem arribat a un moment que la sala s’ha saturat d’activitat. Estem en un punt on poc més podem fer, estem realitzant pràcticament 1.000 angioplàsties a l’any». Actualment, resulta especialment difícil pels sanitaris combinar, en un únic emplaçament, els procediments programats amb les derivacions per infart de miocardi, d’extrema urgència, que arriben a través del SEM, d’arreu de la província. «El Codi Infart ha adquirit un volum molt gran. En un any hem tingut 450 activacions i, en alguna ocasió, han arribat a ser fins a 8 en un mateix dia», explica Bardají. «Nosaltres som el segon hospital de Catalunya en nombre de pacients activats per aquest procediment, ja que la nostra població de referència en matèria de Cardiologia és d’uns 800.000 habitants (la totalitat de la província). Altres hospitals de Barcelona no tenen tanta població assignada i per això estem en segon lloc, per darrere de l’hospital de Bellvitge però per davant, per exemple, del Vall d’Hebron», detalla el responsable, qui considera que, a banda de l’elevada activitat, és fonamental obrir una segona sala per la seguretat dels pacients. «És important tenir-ne dues perquè, quan s’espatlla l’hemodinàmica, hem de desactivar el Codi Infart i en aquell moment tots els pacients s’han de traslladar a Bellvitge. Quan disposem de les dues sales, almenys una seguirà funcionant», remarca.A la vista del salt tecnològic que es produirà amb la posada en marxa del nou equip, el doctor Bardají considera necessari abordar «en el futur» la renovació de l’espai d’hemodinàmica actual. «La sala s’ha fet vella perquè ja són 12 anys, amb un gran rendiment i aquestes sales, normalment, duren 10 anys, per la qual cosa ja estem fora del període de vida», exposa el facultatiu que, sense posar terminis, assegura que serà un procés molt senzill, ja que «l’obra està feta i només caldrà canviar els equips».Es dóna la circumstància que ambdós espais d’intervenció, tant el vell com el nou, se situen a l’edifici B de l’hospital (el més alt del recinte) que, en un principi, segons la planificació del CatSalut per a la construcció del nou Joan XXIII, quedaria en desús a partir de l’any 2021. Bardají resta importància a aquest fet tot assegurant que, arribat el moment, només caldrà moure els equips tecnològics al nou edifici. «L’equipament radiològic ja el tindrem comprat», exposa.Amb l’ampliació dels recursos tècnics, Bardají considera que Joan XXIII hauria de recuperar les intervencions TAVI, un procediment no invasiu mitjançant cateterisme destinat a persones que, pel seu estat de salut, no poden ser sotmeses a una operació a quiròfan per reemplaçar-los una vàlvula aòrtica degradada. Aquesta tècnica, que es va realitzar al centre tarragoní entre el desembre de 2015 i l’octubre de 2016, va deixar de fer-se per instrucció expressa del Servei Català de Salut. «La reivindiquem. És una tècnica que estem convençuts que es pot fer en aquest hospital. Vam fer 13 intervencions d’aquest tipus i totes van tenir èxit. Ara els nostres pacients i els nostres metges es desplacen al Vall d’Hebron per fer-ho», explica el responsable.