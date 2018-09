La Policia Nacional torna a registrar la clínica d'iDental de Tarragona

Els agents entren a un total de 23 clíniques de l'Estat per incutar equips informàtics, recopilar proves i fer un inventari d'actius

Actualitzada 13/09/2018 a les 11:53

Al voltant de 300 agents de la Policia Nacional registren 23 clíniques de iDental a 21 províncies per incautar equips informàtics, recopilar proves per a tornar-les als pacients afectats i elaborar un inventari d’actius. Una d’aquestes clíniques és la de Tarragona, on ja es van fer registres el passat 3 d’agost. En l'entrada que es realitza a Tarragona també hi participen els Mossos d'Esquadra.Fonts policials han informat a Efe que l’operació Apolonia, posada en marxa per ordre del jutjat d’instrucció número 5 de Madrid, afecta 23 clíniques: Tarragona, Rivas-Vaciamadrid (Madrid), Gijón, Salamanca, Valladolid, Segòvia, Saragossa, Barcelona, Girona, Castelló, València, Albacete, Alacant, Elx (Alacant), Múrcia, Almeria, Granada, Màlaga, Còrdova, Sevilla, Cadis i Las Palmas.A l’interior d’aquestes clíniques, la Policia intervindrà equips informàtics que allotgen expedients mèdics dels afectats rere el tancament pel presumpte frau, a fi que poden recuperar les seves proves, completar el seu tractament i, en el seu cas, denunciar la seva situació.A més, els registres permetran fer un inventari perquè l’ORGA (Oficina de recuperació i Gestió d’Actius) procedeixi a la venda anticipada per a un possible rescabalament econòmic als afectats.Els registres que es practicaran durant la jornada són continuació que els efectuats el 3 d’agost, quan es van fer inspeccions a 19 clíniques. El tancament de totes les seus de iDental ha afectat a milers de pacients a 24 ciutats espanyoles, tantes com seus tenia l’empresa, fins el punt que el jutge de la Audiencia Nacional José de la Mata va decidir assumir la investigació pel presumpte frau.