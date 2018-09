La Muixeranga d'Algemesí s'estrenarà a la Diada Internacional del 6 d'octubre

També ho faran els Castellers d’Andorra i la Colla Castellera de Madrid a la plaça de la Font de Tarragona

Actualitzada 13/09/2018 a les 15:38

El Concurs de Castells de Tarragona organitza, per segona vegada consecutiva, una diada extraordinària que compta amb la participació de colles fora de Catalunya. La jornada tindrà lloc el pròxim 6 d’octubre al migdia a la plaça de la Font, poques hores abans de l’inici de la primera jornada de la TAP (Tarraco Arena Plaça) de la XXVIIa edició del Concurs de Castells de Tarragona.A la diada hi participaran per segona vegada els Xiquets de Copenhaguen, els Castellers of London i els Castellers de París i com a novetat, actuaran per primer cop els Castellers d’Andorra, la Colla Castellera de Madrid i la Muixeranga d’Algemesí. En finalitzar la diada, totes les colles prendran part d’una recepció oficial a l’Ajuntament de Tarragona, gaudiran d’un dinar de germanor i seran invitades a les dues jornades del Concurs de la TAP.