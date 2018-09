L'exgerent de la URV, Manuel Molina Clavero, nomenat director d'AGAUR

Enguany és el cinquè nomenament del Govern procedent d’un càrrec de la URV, la qual guanya pes en la gestió universitària

Actualitzada 12/09/2018 a les 21:22

Gestió de beques

Més influència de la URV

Manuel Molina Clavero, qui ha estat gerent de la Universitat Rovira i Virgili (URV) durant els darrers 23 anys, ha estat nomenat com a nou director executiu de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca), depenent de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement. El de Clavero és el cinquè nomenament de la Generalitat d’un càrrec provinent de la universitat tarragonina que es produeix enguany, amb la qual cosa la URV guanya un notable pes en l’àmbit de la gestió universitària catalana.Clavero agafava ahir les regnes del nou càrrec tot destacant la feina feta al llarg de 23 dels 26 anys d’història de la universitat tarragonina, on la seva trajectòria ha estat «atípicament continuista», com ell mateix destaca. «He treballat com a gerent de la URV en el rectorat de Joan Martí, de Lluís Arola, de Francesc Xavier Grau i de Josep Anton Ferré», deia; en definitiva, amb tots els rectors de la URV fins al nomenament de Maria José Figueras en les darreres eleccions.L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca és una entitat de Dret Públic sotmesa a l’ordenament jurídic privat depenent de la Secretaria d’Universitats i Recerca. «Concentra totes les convocatòries de l’àmbit universitari, com la gestió de les beques i els ajuts de la Generalitat», detalla Molina. L’AGAUR s’encarrega de l’execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d’altres activitats de foment de l’estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.«Fins que no es traspassin les competències, l’AGAUR canalitza també les beques del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, així que es troba en una situació intermèdia fins que el govern central no compleixi els compromisos», subratlla el nou director executiu de l’AGAUR.Molina afirmava ahir afrontar la nova etapa amb la seguretat de continuar treballant per un àmbit que coneix a bastament, «però passo d’estar a un costat a un altre», puntualitzava.De la seva tasca a la Universitat Rovira i Virgili destacava el fet d’haver situat la universitat tarragonina com a referent en la gestió universitària.Manuel Molina Clavero és el cinquè i darrer nomenament que suma el departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat aquest any, després del fitxatge del vicerector de Política Acadèmica de la URV, Josep Pallarès, com a director general d’Universitats l’any 2016.El juliol passat, Matilde Villaroya –professora titular del Departament de Gestió d’Empreses de la Universitat Rovira i Virgili (URV) del Campus de les Terres de l’Ebre– ocupava la direcció general d’Indústria. Un mes després, Francesc Xavier Grau, exrector de la URV, era nomenat nou secretari d’Universitats i Recerca. També al juliol d’aquest any, Joan Gómez Pallarès, exdirector de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), passava a ser el nou director general de Recerca, i la professora la Facultat de Ciències de l’Educació i Pedagogia de la URV, Mar Camacho, ocupava el càrrec com a directora general d’Educació Infantil i Primària de la Generalitat. A tot plegat cal sumar també l’actual conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, qui, fins a la presa de possessió del seu càrrec, ha estat coordinador acadèmica de l’àmbit no universitari de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la URV.Es dóna la circumstància que totes aquestes incorporacions provinents de la Universitat Rovira i Virgili pertanyen a l’òrbita del Rectorat governat per Francesc Xavier Grau.