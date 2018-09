Floria diu que se sent «impotent» davant l'evolució del cas Inipro

«L'auto del jutge és per a mi inexplicable i em trobo enmig d'un procés molt dolorós», afirma la regidora

Actualitzada 13/09/2018 a les 12:30

La regidora de Festes, Cultura i Patrimoni de Tarragona, Begoña Floria (PSC), ha manifestat, a través del seu perfil de Facebook, sentir-se «impotent» davant l'«evolució del cas Inipro», en què està encausada junt a catorze persones més.El jutjat número 1 de Tarragona va comunicar ahir a les parts el fi de la instrucció i la seva situació processal, en la qual tots els encausats -excepte un empresari que va morir- segueixen investigats pel presumpte desviament de fons de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSS) a campanyes del PSC.El jutge atribueix a Floria alteració de preus en concursos públics i tràfic d'influències, suborn; malversació i abús en l'exercici de la funció pública.Floria ha expressat, a través de les seves xarxes socials, que «l'auto del jutge és per a mi inexplicable i em trobo enmig d'un procés molt dolorós».També anuncia que «presentaré tots els recursos necessaris» perquè «sempre he actuat dins de la legalitat en l'exercici de les meves funcions» i reivindica que «la feina que sempre he fet en el PSC ha estat sempre des del voluntariat».«Confio plenament que els fets s'aclariran davant la justícia i espero que sigui el més ràpid possible», conclou la regidora tarragonina.Segons l'auto, a través de l'IMSS es va contractar l'empresa Inipro per a un servei d'atenció als immigrants mitjançant un procediment negociat sense publicitat.No obstant això, es va simular la participació de tres empreses per optar al servei, que es va adjudicar a Iniciatives i Programes (Inipro) l'any 2009, contracte que es va prorrogar el 2010 i 2011 en comptes de tornar-lo a convocar com és preceptiu.Els empleats que va contractar Inipro s'haurien dedicat a fer campanya a favor de l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), també encausat, sota el nom de «PSC Ciberactivistes Ballesteros», dirigits per Floria, segons relata el jutge.El grup el controlava el també encausat excap del gabinet d'alcaldia, Gustavo Cuadrado, als quals el magistrat considera els «principals instigadors de la trama» mitjançant la qual es van desviar, presumptament, 215.000 euros.