Els Banderers del matí de Santa Tecla seran tres dels fundadors de la Víbria de Tarragona

Rafel Lluís, Rosa Hortoneda i Núria Hortoneda seran els encarregats d'brir el seguici a l'anada i tornada d'ofici

Actualitzada 13/09/2018 a les 13:03

Els Banderers del matí de Santa Tecla d’aquest 2018 seran Rafel Lluís, Rosa Hortoneda i Núria Hortoneda a proposta de la Víbria de Tarragona.Els Banderes de l’anada i tornada d’ofici del matí de Santa Tecla es van recuperar el 2015 i cada any, les entitats del Seguici, per estricte ordre de carrer, són les encarregades de proposar qui ocuparà aquesta figura de les festes.L’entitat ha seleccionat tres persones que van ser-ne fundadores i volen així reconèixer el seu compromís amb la cultura popular. La Víbria va ser creada el 1993 per la Colla de Diables Voramar del Serrallo, el costumari popular la interpreta com el Drac femení que barreja els pits i ventre de la dona amb aspectes de drac i àliga, representant les forces del mal.