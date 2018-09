Tecletes celebra els 10 anys ballant

El col·lectiu de mares de Tarragona farà una festa la tarda del 14 de setembre a la plaça Verdaguer

Deu anys a la ciutat

«La part cultural, lúdica i festiva ha sigut sempre el nostre senyal d’identitat, i encara ho és», assegura Núria Serrano, fundadora del col·lectiu Tecletes. L’entitat, que enguany celebra el seu desè aniversari, vol fer una gran festa convertint la plaça Verdaguer de Tarragona en un gran envelat que, el pròxim divendres 14 de setembre, acollirà els concerts de Lu Rois (18 h.); Lali BeGood (19.15 h.) i Mareta Bufona (20.30 h.). La festa es clourà amb una sessió de Dj de VēMō, un duet format per Arnau Vallvé i Martí Maymó, integrants del grup Manel (22 h.). A partir de primera hora també hi haurà tallers Bestials i la Tecletes PlayTruck. Tot, pensat perquè els nens i nenes puguin gaudir d’una festa acompanyats de famílies, cangurs, tietes, àvies i adolescents.El col·lectiu Tecletes Mares de Tarragona es va gestar l’any 2008 per la iniciativa d’un grup de mares de la ciutat, encapçalades per la Núria Serrano: «el projecte va néixer com una manera de reivindicar maternitat, cultura i oci. Estava molt lligat a la música, però també a altres disciplines, com l’art o el teatre. Vam començar organitzant concerts dels grups que ens agradaven en horari de tarda, fent tallers creatius amb artistes de la ciutat, tallers al Museu d’Art Modern amb la Marisa Suárez… En paral·lel, també hi havia una part lligada a la criança, per tal de compartir recursos i eines, i aprendre de totes les experiències».Una dècada després, Tecletes segueix sent una entitat activa, que s’ha anat regenerant amb noves famílies. És el cas de l’actual presidenta, Maruxa Roel, i de la secretària, Rut Fabra, que, confessen, ja havien anat a alguns concerts de Tecletes abans de ser mares. «Ens sentim molt orgulloses d’haver agafat el relleu d’una associació que es va engegar amb molta il·lusió per part d’unes mares súper emprenedores, amb un esperit que compartim i que ens han ensenyat a viure la maternitat disfrutant de la cultura amb els nostres fills», explica la Rut.El petit festival que han organitzat per al divendres s’emmarca en el programa de Santa Tecla, perquè ja fa uns anys que Tecletes organitza el concert familiar de les festes. Els primers anys, a la plaça dels Sedassos, i després al Parc de Saavedra. «En aquesta ocasió hem volgut recuperar un espai molt familiar, com és la plaça Verdaguer», diu la presidenta de Tecletes, qui a més vol fer una crida perquè vinguin a la festa totes les persones que, en un moment o altre, han estat vinculades al col·lectiu: «és la forma d’agrair-los la col·laboració amb l’associació, hi estan tots convidadíssims». La festa d’aniversari de Tecletes compta amb la col·laboració de la Fundació PortAventura i els beneficis de la gestió de la barra que hi haurà durant tot el festival aniran destinats a l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona La Muntanyeta.