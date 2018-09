La propera cita serà el 15 de setembre, de 9 a 21 hores, al Teatre Tarragona

Actualitzada 12/09/2018 a les 16:51

Tarragona lidera les Maratons de Donació de Sang de Catalunya, ja que aconsegueix superar les 1.000 donacions any rere any. La propera cita serà el proper dissabte 15 de setembre, coincidint amb la celebració de les Festes de Santa Tecla, de 9 a 21 hores, al Teatre Tarragona (Rambla Nova, 11). La Mulassa, l’element del Seguici Popular de Santa Tecla, és la imatge d’aquesta edició de la Marató. En els darrers anys, diferents personatges del Seguici tarragoní han protagonitzat els cartells de la Marató, que sempre se celebra coincidint amb Santa Tecla.Durant tot el dia, l’espai posterior al teatre acollirà activitats per als donants i els seus acompanyants. També se celebrarà l’acte central d’agraïment als col·laboradors de la Marató que serà presentat per Oliver Márquez, periodista tarragoní.Entre les activitats hi haurà: la visita del Nano de la sang, es faran caricatures, els Xiquets de Tarragona faran un pilar, un fotomaton, una exhibició de puntaires, entre d'altres.És just en aquesta època, després de les vacances d’estiu, quan més baixes es troben les reserves de sang, ja que durant les darreres setmanes el nombre de donacions ha disminuït considerablement pel canvi d’hàbits de la ciutadania.L’objectiu de la campanya és ajudar a omplir les neveres de sang del Banc, que avui tenen reserves per als propers 8 dies i de només 3 per alguns grups com l’A i el 0 negatiu.Per donar sang i per tal d’agilitzar l’organització, es pot fer reserva prèvia de l’hora al web L’etiqueta #MSangTgn servirà per difondre l’esdeveniment a les xarxes socials de manera que els qui no poden donar, també poden col·laborar fent difusió de la Marató.