La unitat de l’hospital tarragoní té la llista d’espera més alta de Catalunya, amb 5 mesos i mig de cua

Actualitzada 11/09/2018 a les 21:21

Objectiu: reduir derivacions

A Tarragona, abans del 2019

Una radiografia al detall

Els tarragonins que són derivats a la unitat de Dermatologia de consultes externes de l’hospital Joan XXIII han de suportar la llista d’espera més elevada d’arreu de Catalunya. Segons les darreres dades oficials del Catsalut, a dia 31 juliol, per una derivació de primera visita, amb prioritat normal, havien d’aguantar fins a 169 dies (cinc mesos i mig), quan la mitjana de demora als hospitals catalans se situa a la meitat, en 74 jornades (dos mesos i mig).Responsables del Servei Català de la Salut a la regió Sanitària del Camp de Tarragona reconeixen a Diari Més aquesta problemàtica: «La crítica constructiva que ens fan els serveis de Dermatologia respecte al volum de visites és que moltes no serien tributàries de visitar-se en un servei d’Atenció Especialitzada, sinó que s’haurien de veure a l’Atenció Primària», explica un alt càrrec del CatSalut.«Per tal que els CAP tinguin més capacitat resolutiva necessiten eines», s’apunta. D’aquí que l’equip comandat per l’exgerent territorial de sanitat Roger Pla (cessat dies enrere), porti temps treballant en la implementació, arreu del Camp de Tarragona, de la teledermatologia i la teledermatoscopia. Els ciutadans de l’Alt Camp i la Conca de Barberà, que tenen com a centre de referència el Pius hospital de Valls, ja fa anys que disposen d’aquest servei, i ara, el gestor sanitari està implementant la tecnologia a tots els CAP de l’Institut Català de Salut, que deriven a l’hospital Joan XXIII.«Quan un metge d’Atenció Primària consideri que té un cas que no pugui diagnosticar o tractar ell mateix i que és susceptible de ser revisat per un dermatòleg, usarà un dispositiu mòbil per captar una imatge de la lesió i l’enviarà directament a l’equip de Dermatologia. Si els metges especialistes consideren que no cal derivar al pacient, li donaran les pautes al facultatiu de Primària per iniciar el tractament», desgrana un dels alts càrrecs del CatSalut a la Regió. «En cas que els dermatòlegs considerin que aquell pacient ha de ser derivat i és un cas preferencial, en el mateix moment que estiguin visualitzant la imatge posaran el dia i l’hora de visita pel pacient», s’assegura des del gestor sanitari.«Tenim resultats molt positius del sistema a l’Alt Camp i a la Conca de Barberà, que esperem que siguin extrapolables a Tarragona, pel que fa a la reducció en el nombre de derivacions i el nombre de patologies que es detecten de manera precoç», es garanteix des del CatSalut.Des del moment en què el metge de família enviï la imatge, els facultatius especialitzats tindran un màxim de cinc dies hàbils per respondre la consulta, tot i que a les dues comarques on ja es treballa amb el sistema s’estan realitzant les resolucions amb un termini molt inferior, que sovint no supera les 24 hores de demora.Els CAP que deriven a l’hospital Joan XXIII començaran a usar aquesta tecnologia en les consultes en un breu termini de temps. «Abans d’acabar l’any es començarà a implementar i al llarg del 2019 anirà creixent», s’indica des del CatSalut. La teledermatologia també arribarà en els pròxims mesos als centres de Primària dependents de Sagessa i de la Xarxa Santa Tecla.Els metges de família no enviaran únicament una imatge normal. Els terminals telefònics utilitzats, que seran de les companyies Apple i Samsung, portaran adherit un dermatoscop, així, les instantànies comptaran amb informació de les diferents capes de la pell. «És com una radiografia de tota la pell, i això aportarà al dermatòleg una informació molt rellevant a l’hora de decidir si cal fer una derivació preferencial», s’explica.