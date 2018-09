Reclamen inversions per evitar instituts a dues velocitats

Tarragona compta amb set escoles, tres instituts i un institut-escola en aquesta situació

Actualitzada 11/09/2018 a les 20:42

Tenir menys alumnes a classe

Arrenca el curs i el sindicat majoritari a Ensenyament, USTEC, reclama a la Generalitat una major inversió econòmica en educació. El portaveu del sindicat a Tarragona, Josep Maria Cartanyà subratlla la necessitat d’implementar mesures «de discriminació positiva» per a les escoles i instituts qualificats com a Centres de Màxima Complexitat. A la ciutat de Tarragona hi ha set escoles, tres instituts i un institut-escola en aquesta situació. A excepció d’un centre, tots estan situats als barris. «Aquí no hi ha rànquings (d’excel·lència), no estan per escrit, però sí que s’han anat creant centres públics que, per exemple, et faran les classes de Ciències Naturals amb anglès i, en canvi, d’altres no ho poden fer perquè no hi ha prou nivell d’anglès. Això no hauria d’haver passat mai. Un alumne, independentment que hagi nascut en un barri o a l’eixample de la ciutat, ha de poder tenir les mateixes capacitats i optar als mateixos continguts», exposa Cartanyà, qui lamenta que, a Tarragona (com en molts altres llocs), s’estigui creant el que denomina «turisme escolar». «Les famílies dels barris més informades i que es preocupen molt per l’educació han copsat aquestes diferències i creuen que al seu centre no se’ls donarà tant de contingut com en un altre institut de la ciutat», es lamenta el portaveu d’USTEC, qui puntualitza que l’excel·lència dels docents és idèntica. «Tots els professionals treballen bé, a tot arreu són igual de bons, el problema és que hi ha centres que requereixen més recursos», desgrana.A més de la dotació econòmica necessària per reforçar el claustre docent d’aquests centres complexos, el representant del sindicat majoritari remarca la necessitat de reduir el nombre d’alumnes per aula, a fi de poder dedicar més temps als alumnes que així ho necessitin: «Als centres on està baixant el nombre d’alumnes és una gran ocasió per baixar les ràtios. En comptes de tancar línies, es podrien desdoblar els alumnes en dues classes, però això significa més recursos», explica.USTEC també lamenta que aquest curs tornin els barracons a l’institut Martí Franquès. «Si a secundària es preveia que hi hauria un boom d’alumnes, s’havien d’haver buscat infraestructures i l’espai suficient. Si l’educació és un tema important pel país, l’edificació on s’imparteix l’ensenyament també ha de tenir importància», es conclou.