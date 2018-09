Mor un home de 70 anys en patir una aturada cardio-respiratòria a la platja Llarga

Els socorristes l'han tret de l'aigua i li han practicat la reanimació, pèro no han pogut fer res per salvar-li la vida

Actualitzada 12/09/2018 a les 19:11

Un home de 66 anys, de nacionalitat francesa, ha mort aquesta tarda al patir una aturada cardio-respiratòria a la platja Llarga de Tarragona. Els socorristes s'han adonat, cap a les 16.15 hores, que hi havia una persona panxa amunt a l'aigua i que no es movia. Per aquest motiu, han activat l'embarcació, la moto i l'ambulància de la Creu Roja i una ambulància del SEM.Quan l'han tret de l'aigua, l'home estava inconscient i li han practicat les maniobres de reanimació. En arribar els serveis del SEM han continuat, però, finalment, no han pogut fer res per salvar-li la vida.En el moment dels fets onejava la bandera verda a la platja. Amb aquesta ja són 21 les persones que han mort a les platges catalanes aquest estiu, 18 per ofegament i 3 per patologia mèdica.