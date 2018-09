L'Església Bautista Bona Nova demana obrir com a centre de culte

La Junta de Govern Local suspén l’aprovació del Pla especial per obrir a Sant Antoni Maria Claret

Actualitzada 11/09/2018 a les 18:45

L’Església Bautista Bonanova ha presentat el pla especial a l’Ajuntament de Tarragona per a la implantació d’un nou centre de culte religiós al local del número 1 situat al carrer de Sant Antoni Maria Claret. Aquesta església, de fet, ja està establerta en el local que abans ocupava una autoescola i constituïda com a associació.La Junta de Govern Local de Tarragona aprovarà, demà, la suspensió de l’aprovació inicial del Pla especial per a l’obertura de l’Església Bautista com a centre de culte «per raó d’efectes esmenables». La suspensió, però, ha agafat per sorpresa el pastor d’aquesta església, Josep Segurado, qui confia que pugui tirar endavant, donat que s’ha fet la reforma al local per a poder celebrar el culte. «Hem contractat arquitecte, hem fet reformes a l’espai i hem insonoritzat la sala per poder celebrar el culte», explica Segurado.Josep Segurado ha estat pastor associat de l’Església Cristiana Bíblica Bautista de Torredembarra al llarg de cinc anys, fins que es va establir a Tarragona.L’Església Bautista Bona Nova no és l’únic culte religiós que vol obrir un centre a la ciutat o legalitzar la seva situació. La Junta de Govern Local de la passada setmana va abordar també la suspensió de l’aprovació inicial del pla especial per a la implantació d’un nou centre de culte religiós a Sant Pere i Sant Pau, presentat per la Comunitat Islàmica Assalam, de Tarragona. En concret, vol obrir un centre religiós en una parcel·la ubicada al carrer Miquel Servet.