Els alumnes de l'Arrabassada arrenquen el curs escolar en mòduls prefabricats a l'espera del nou centre

El retorn a les aules comença amb normalitat al Camp de Tarragona

Actualitzada 12/09/2018 a les 15:00

Els alumnes de l'escola de l'Arrabassada de Tarragona han iniciat el curs escolar aquest dimecres en mòduls prefabricats. El centre educatiu porta dotze anys esperant la construcció d'un nou edifici. Les obres, pressupostades en 4,5 milions d'euros i engegades aquest mes de maig, tenen un termini d'execució de 22 mesos. En la primera visita d'obres, el delegat del Govern, Òscar Peris, ha explicat que les actuacions van segons el calendari previst. D'altra banda, la represa del curs lectiu s'ha produït amb «total normalitat» i sense cap incidència remarcable al Camp de Tarragona, més enllà d'alguna «obra concreta endarrerida pel 155», ha remarcat Peris, que no ha afectat el retorn a les aules. Pel que fa a l'Institut Martí i Franquès de la ciutat de Tarragona, el Departament d'Ensenyament preveu exposar a finals d'any quina solució adopta per donar resposta a l'increment d'estudiants de secundària, atès que el centre ha hagut d'ampliar les instal·lacions, de forma provisional, amb mòduls prefabricats.Els alumnes de l'escola de l'Arrabassada han començat amb il·lusió i nerviosisme el nou curs escolar. Una vegada més, des de la seva posada en marxa l'any 2007, en els mòduls prefabricats. Tot i això, tot apunta que serà l'últim curs complet que els estudiants passaran en aquestes instal·lacions, atès que les obres del nou complex educatiu estan en marxa des del maig d'enguany. «Anem sobre calendari previst i aquesta obra hauria d'estar acabada el primer trimestre del 2020», ha afirmat el delegat del govern, Òscar Peris, en la primera visita d'obres al recinte on s'està construint el nou edifici. Peris ha recordat que es tracta d'una «llarga reivindicació» de la comunitat educativa i ha assegurat que «la voluntat és que sigui una realitat i se'n pugui gaudir com més aviat millor».De fet, la construcció del nou edifici ha estat present entre els pares i les mares d'aquest centre en la represa del curs. En el cas de l'Òscar Urgel, pare d'un alumne de tercer i d'un altre de primer de primària, s'ha mostrat satisfet perquè el projecte tiri endavant «després de tants anys lluitant». Urgel, però, no veu amb mals ulls els mòduls prefabricats, pel fet que considera que estan ben condicionats. En canvi, Raul Jiménez, pare d'un alumne de P3 i d'una alumna que inicia primària ha opinat que, malgrat les molèsties «pel soroll de la pluja, pel fred i la calor», ja hi estan acostumats. Enguany, l'escola de l'Arrabassada té 445 alumnes repartits en 18 grups.L'arrencada del curs lectiu al Camp de Tarragona s'ha dut a terme amb normalitat i sense cap incidència remarcable. «Des del departament s'ha vetllat els últims dies perquè tots els instituts i totes les escoles puguin tenir un inici de curs el més normal possible, més enllà d'alguna incidència en alguna obra concreta pel 155, que va endarrerir alguna signatura per part del ministeri», ha asseverat Peris.Cal recordar que el curs ha començat amb uns 82.000 alumnes de les etapes d’infantil, primària i secundària al Camp de Tarragona aquest dimecres. Els 7.700 matriculats al batxillerat i els 11.600 de cicles formatius ho faran a partir d'aquests divendres. L'inici del curs lectiu ve marcat per l'augment de 1.070 estudiants matriculats a la secundària, mentre que disminueix, també en un miler, la matricula a infantil i primària.Des d'Ensenyament també han destacat que la plantilla de docents, incrementada per aquest curs en 50 professionals, podria ampliar-se fins a la seixantena, en funció de les aules d'acollida i del recompte dels nouvinguts durant el període de la matrícula viva. La demarcació té uns 300 centres educatius, dels quals onze estan totalment ubicats en mòduls prefabricats. Enguany però, no se n’estrenarà cap de nou, tot i que hi ha en marxa diversos projectes pendents, com els Instituts dels Pallaresos i de Roda de Berà, i l’escola Teresa Godes i Domènech de la Juncosa del Montmell i l'escola de Maspujols.D'altra banda, l'Institut Martí i Franquès de Tarragona, que enguany absorbeix vuit línies de primer d'ESO -dues més del que està establert a Catalunya-, ha engegat el curs amb nous mòduls prefabricats. De moment, s'utilitzaran per fer assignatures desdoblades dels grups i no s'hi ha ubicat cap classe sencera, segons ha explicat el director territorial d'Ensenyament, Jean-Marc Segarra.Amb tot, Segarra ha avançat que, a finals d'any, s'exposaran possibles solucions temporals davant l'augment d'estudiants en l'educació secundària a la ciutat de Tarragona. «Farem un procés participatiu amb directors d'escoles públiques i dels centres afectats per buscar la solució millor a entre vuit i dotze anys vista», ha detallat. Segons Ensenyament, hi ha fins a quatre propostes damunt de la taula i «completa sintonia» amb l'Ajuntament de Tarragona.