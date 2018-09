El jutge manté la imputació per a tots els investigats del cas Inipro, inclòs l'alcalde Ballesteros

Entre els investigats també hi ha Begoña Floria, Victòria Pelegrín i Gustavo Cuadrado

Actualitzada 12/09/2018 a les 14:15

PDeCAT i ERC demanen la dimissió de Ballesteros

Listat de les quinze persones investigades:

Josep Fèlix Ballesteros . Alcalde de Tarragona.

. Alcalde de Tarragona. Begoña Floria Eseberri . Regidora i portaveu de l'equip de Govern

. Regidora i portaveu de l'equip de Govern Gustavo Cuadrado Moya . Ex cap de gabinet de Ballesteros.

. Ex cap de gabinet de Ballesteros. Teresa Victoria Pelegrín Casanova. Ec regidora de Serveis Socials i presidenta delegada de l'IMSST.

Ec regidora de Serveis Socials i presidenta delegada de l'IMSST. Antonio Muñoz Olivares . Gerent de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST).

. Gerent de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST). Araceli Saltó . Funcionària responsable de Gestió Tècnica del Departament de Cultura de l'Ajuntament i de Serveis Socials.

. Funcionària responsable de Gestió Tècnica del Departament de Cultura de l'Ajuntament i de Serveis Socials. Enriqueta Aznar Borell. Tècnica de l'IMSST.

Tècnica de l'IMSST. Enrique Manuel Miró Barreda . Administrador de Itinere Serveis Educatius.

. Administrador de Itinere Serveis Educatius. José Gallet Puigcorbé . Administrador de l'empresa Gallet.

. Administrador de l'empresa Gallet. Vasile Baltaretu . Contractat per Inipro.

. Contractat per Inipro. Alejandro Caballero Madrid . Contractat per Inipro.

. Contractat per Inipro. Judit Cepero Santos . Contractada per Inipro.

. Contractada per Inipro. Mario Bulzuri . Contractat per Inipro

. Contractat per Inipro Maria Cecilia Mangini . Contractat per Inipro.

. Contractat per Inipro. Juan Carlos Lozano. Contractat per Inipro.

El jutjat d’instrucció número 1 de Tarragona manté les acusacions contra l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) i catorze persones més -entre les quals l’actual regidora Begoña Floria i l’exregidora Victòria Pelegrín- pel cas Inipro. Després de tancar la instrucció, el jutge considera -a l’espera dels escrits de l’acusació- que l’alcalde podria haver incorregut en delictes de malversació, prevaricació, suborn, alteració de preus en concurs públics, falsedat documental, tràfic d’influències, frau i abús en l’exercici de la funció pública. Aquest dijous el jutge ha fet pública la interlocutòria, contra la qual s’hi pot presentar recurs de reforma i subsidiari d’apel·lació. La defensa de l’alcalde -el qual no ha acudit als jutjats- ha confirmat que recorrerà la decisió perquè insisteix que és innocent. Per la seva banda, la CUP, que actua com a acusació popular, ha sol·licitat la dimissió de Ballesteros perquè veu demostrada l’actuació «de cacic» de l’alcalde i del PSC.El cas gira sobre el contracte subscrit l’any 2010 entre l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) i l’empresa Inipro, i que es va prorrogar al marge de la normativa de contractació durant els anys 2011 i 2012.Tot i que els serveis de Secretaria i Intervenció municipals van advertir fins a set vegades de la il·legalitat de la contractació, els expedients elaborats pels serveis tècnics apuntaven a la conveniència d’abonar les factures presentades per l’empresa, atès que havia realitzat els treballs. Aquest és el motiu, segons ha defensat sempre l’alcalde, que el va dur a signar els decrets per tal d’abonar 21 factures, amb un import de 215.000 euros.Segons el jutge, però, els treballs no s’han acreditat i «el negoci es va teixir per realitzar activitats en benefici del PSC». Segons ell, l’empresa Inipro va ser l’instrument utilitzat pel partit «perquè persones determinades, afiliades o simpatitzants, realitzessin de forma remunerada activitats de naturalesa política a càrrec dels pressupostos municipals».Les primeres reaccions dels partits polítics, després de la CUP, que actua com a acusació popular, no s’han fet esperar. En conèixer la interlocutòria, el portaveu de PDeCAT a l’Ajuntament de Tarragona, Dídac Nadal, ha demanat «la dimissió ineludible i immediata» de Ballesteros, a més de la de tots els altres acusats. «Totes aquelles persones processades per delictes greus, entre els quals la malversació de diners públics que s’havien de destinar a l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tarragona, han de desaparèixer del servei públic de forma immediata», ha manifestat Nadal, que ha lamentat «l’opacitat i l’absoluta manca de transparència per part de l’equip de govern».Per la seva banda, el portaveu d’ERC, Pau Ricomà, també ha demanat la dimissió de l’alcalde i de la portaveu de l’equip de Govern, Begoña Floria. «Havent d’anar a judici acusat de prevaricació, suborn i malversació entre altres delictes, Ballesteros no pot seguir al capdavant de la ciutat», ha afirmat Ricomà, que apunta el batlle «ha d’assumir responsabilitats». El portaveu dels republicans també ha demanat la destitució de Gustavo Cuadrado del seu càrrec de gerent de la Fundació Smart City, ja que també seurà al banc dels acusats pel cas Inipro.