Carla Simón roda un curtmetratge sobre el VIH a Tarragona i a Tivissa

Actualitzada 12/09/2018 a les 19:12

Tivissa i Tarragona s'han convertit en dos platós cinematogràfics d'un curtmetratge de la directora Carla Simón. Durant tota setmana, Simón acompanyada de la productora Carla Sospedra es troben rodant una peça per conscienciar als joves sobre l'existència, la detecció i el tractament del VIH. El projecte, amb títol provisional, és u encàrrec de CESIDA, la Coordinadora estatal de VIH y sida.El curtmetratge tracta sobre un noi de 28 anys que, actualment, surt amb una noia però que en el passat ha estat amb un noi. Aquest últim, li dóna la notícia que té el VIH. En aquest moment es planteja el patiment del protagonista, ja que s'ha de fer les proves. El curt es desenvolupa al poble de Tivissa, que és on viu el personatge principal, i Tarragona, ciutat on es fa les proves del VIH.A l'hora d'escollir les localitzacions, Simón i Sospedra van fer una llista de 48 pobles amb personalitat i, finalment, va fer ruta per 28. Tivissa va ser l'elegida perquè «és diferent, té carrers per on et pots perdre», assegura la directora.Al curt, el poble de Tivissa «hi participa de forma activa com a extres», ha explicat l'alcalde, Jordi Jardí Pinyol. Que s'hagi rodat allí «és un regal per al poble», ha assegurat el batlle. «Fer equip amb el poble ha estat fantàstic», ha afegit Carla Sospedra.Pel que fa a Tarragona, aquí es roden escenes de carrer i també en un pis. «Es va triar la ciutat per proximitat i pel seu tamany», comenta Simón. «Necessitàvem moltes localitzacions i teniem pocs dies per rodar, per això buscàvem proximitat», ha argumentat la directora.El curtmetratge s'estrenarà el proper 1 de desembre a Madrid en commemoració al Dia Mundial de la Sida. També s'emetrà a Tivissa i es projectarà en festivals.Amb el seu primer llargmetratge Estiu 1993, Simón ha estat nominada a un Oscar i ha guanyat un Goya a la millor Direcció Revelació, el Gaudí a la Millor Pel·lícula i a la millor direcció. La directora també ha estat distingida amb el prestigiós premi Woman in Motion a Cannes.