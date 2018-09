Ballesteros aprofita l'ofrena de la Diada per remarcar el seu rebuig a l'empresonament dels presos independentistes

Els crits i les xiulades contra l'alcalde disminueixen sensiblement respecte a l'anterior diada, quan s'havia negat a cedir espais municipals pel referèndum de l'1-O

Actualitzada 11/09/2018 a les 13:07

L'ofrena al Rafael Casanova ha transcorregut enguany amb una menor tensió respecte a la del darrer any. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha rebut una tímida xiulada a l'inici de la seva al·locució i comptats insults, lluny de l'enorme escridassada que va patir l’11 de setembre del 2017, en plena polèmica per la no cessió dels equipaments de titularitat municipal per l'execució del referèndum de l'1-O.El batlle tarragoní ha reivindicat, en el seu discurs, el diàleg i la convivència. «Cal destacar que som capaços de mantenir la convivència, el respecte a la llibertat de tots», ha indicat, fent una crida a què «la convivència no es deteriori, malgrat que alguns extrems la intenten tensar». Ballesteros ha posat especial èmfasi en el caràcter solidari dels catalans: «Som gent solidària com ho hem demostrat en els casos de l'Aquarius i amb Open Arms. En pocs països passa això. Hem dit, volem acollir, i hem d'acollir, per dignitat».D'entre els més de 200 ciutadans presents en l'acte, més d'una vintena d'assistents han aixecat pancartes demanant la llibertat dels polítics empresonats i d'altres on es mostraven imatges del referèndum de l'1-O i de les dures càrregues policials dutes a terme pels cossos policials estatals. L'alcalde Tarragona ha manifestat als mitjans sentir «molt de greu» per «les detencions provisionals» dels polítics independentistes, que ha qualificat de «desproporcionades». El primer edil ha remarcat el seu desig «que surtin» de la presó. «Desitjo que surtin, no tinc cap inconvenient a reconèixer que desitjo que surtin», ha conclòs.