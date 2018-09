Ballesteros critica el «nacionalisme entès com a aïllament» en l'ofrena a Allende

El primer edil de l'Ajuntament de Tarragona ha lamentat l'auge de la xenofòbia i de l'extrema dreta a Europa

La tradicional ofrena floral a l'expresident xilè Salvador Allende davant el seu bust al Camp de Mart ha servit a l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, per criticar «el nacionalisme entès com a aïllament», tot reivindicant la unió entre els diferents pobles «per poder-se trobar a tot a reu com a casa nostra».El batlle s'ha mostrat «molt orgullós de Catalunya», en la línia del seu discurs anterior a l'ofrena a Rafael Casanovas, «perquè hem decidit ser una terra d'acollida». El primer edil també ha criticat en el seu discurs l'auge del racisme i la xenofòbia arreu d'Europa a través dels partits d'extrema dreta emergents, exemplificant-ho amb els resultats dels recents comissis a Suècia.L'acte, organitzat per l'associació Allende de Tarragona ha comptat amb la participació de la majoria de forces polítiques progressistes (Esquerra Republicana, PSC, Iniciativa, Catalunya en Comú, Esquerra Unida) i també del PDeCAT i de Ciutadans, a més dels sindicals majoritaris, UGT i CCOO. A diferència d’anys anteriors, en aquesta ocasió també ha estat present el Subdelegat del Govern de l'Estat a Tarragona, Joan Sabaté (PSC).