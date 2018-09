Una barca del Serrallo 'pesca' una rentadora dins el mar

La confraria de pescadors destaca la tasca de neteja que han de fer del fons marí

Actualitzada 10/09/2018 a les 13:19

La imatge es pot veure a la pàgina del Facebook de la Confraria de Pescadors de Tarragona. No són exemplars de peix blau. Es tracta d'una captura peculiar que es va produir divendres passat.Segons explica la Confraria, la barca, 'Xarinola', va agafar amb les seves xarxes una rentadora pràcticament sencera de dins el mar, a la costa tarragonina. En el missatge, des de la confraria aprofiten per a llençar un missatge reivindicatiu: «els ecologistes diuen que som els destructors del Mediterrani, però fa anys que diem que som els brossaires, netejant el fons marí».I afegeix: «Ho volem dir clar i català: els pescadors no som els culpables del que passa a la mar».Pel que fa a l'origen de la rentadora, una de les possibilitats és que una de les últimes riuades hagi fet que tota la brossa acumulada a molts torrents i rieres —algunes convertides en abocadors— hagi estat arrossegada fins a força distància de la costa, dins el mar.