Un total de 9 llars d'infants estan gestionades directament per l'Ajuntament aquest curs

La Guàrdia Urbana serà present en més centres educatius durant l'entrada i sortida dels alumnes

Actualitzada 10/09/2018 a les 12:27

La Guàrdia Urbana, present en més centres educatius

L’Ajuntament de Tarragona gestiona directament un total de nou llars d’infants municipals aquest curs 2018-2019, el qual arrenca aquest dimecres 12 de setembre. Les escoles bressol de l’Arrabassada i Bonavista, fins ara gestionades de forma indirecta, s’afegeixen a les altres set llars d’infants municipals que ja tenien gestió directa: El Ninot, la Taronja, Cèsar August, El Miracle, El Serrallo, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador.Les llars d’infants iniciaran el curs amb un 94,2% d’ocupació, ja que hi ha 583 places ocupades de les 619 disponibles. Aquests centres disposen d’una plantilla de 101 persones treballadores. Si es té en compte les nou llars d’infants, hi ha una ràtio de 6 alumnes per cada professor/a. En total, si es té en compte el professorat de l’Escola Municipal de Música, l’Escola d’Adults, conserges, personal d’administració i altres treballadors l’IMET gestiona aquest curs una plantilla de 220 persones, 153 de les quals treballadors i treballadors de serveis educatius.Una novetat a destacar en l’inici del proper curs és que la Guàrdia Urbana dobla els centres educatius amb presència a les entrades i sortides de l'alumnat. Tradicionalment, el cos policial municipal ha donat servei a 9 centres que presenten un major risc per a la seguretat viària. Aquest nou curs es prestarà un servei intermitent a altres 9 col·legis, de manera que es prestarà de forma alterna servei a 18 centres educatius.Els 18 centres escolars de la ciutat amb presència de la Guàrdia Urbana a les entrades i sortides són: Arrabassada, Bonavista, Carmelites, Els Àngels, El Carme, Escola Torreforta, Joan XXIII, La Salle, La Salle Torreforta, Lestonnac, Pax, Ponent, Pràctiques, Saavedra, Sagrat Cor, Sant Domènec, Sant Pau i Teresines.La planificació del curs escolar també preveu que, fins a la instal·lació d'una pilona hidràulica al carrer Armanyà, els agents també oferiran una presència continuada als voltants de l'escola Pau Delclòs per evitar que la presència de vehicles entorpeixi l'entrada i sortida de l'alumnat.Com a complement a la vigilància de l’entorn dels centres, la Unitat d’Educació Vial de la Guàrdia Urbana també ofereix xerrades a les escoles en matèria de seguretat viària. S’impartiran a 19 Instituts (1r d’ESO), 32 centres de Primària (de 1r a 6è) i a 33 centres d’Educació Infantil (P5).