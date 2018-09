Un EspaiCaixa obrirà en un local de Prat de la Riba d'aquí a dos mesos

En les darreres dècades l’establiment, de dues plantes i molt popular a la ciutat, va estar dedicat a la venda d’electrodomèstics

El local comercial localitzat a la cruïlla del carrer Colom amb l’avinguda Prat de la Riba, que en les últimes dècades va albergar establiments del sector de l’electrodomèstic, s’està convertint en seu de l’EspaiCaixa a Tarragona. A l’interior del local ja s’estan executant obres per transformar el local en un espai que acollirà diverses activitats destinades a la gent gran de la ciutat. Segons ha pogut saber aquesta redacció, els responsables del futur centre encara no han determinat el calendari d’obertura definitiu ni les activitats que es duran a terme. No obstant així, des de la institució bancària s’ha informat que l’EspaiCaixa de Prat de la Riba obrirà d’aquí a dos mesos, aproximadament.En els EspaiCaixa s’ofereix a les persones d’edat avançada un lloc on realitzar activitats que s’ajustin als seus interessos i necessitats. Un dels objectius que es persegueix és que la gent gran disposi d’un espai de participació, on poder mantenir un paper actiu en la societat i acabar amb els estereotips de la vellesa. Per tal d’aconseguir-ho, els EspaiCaixa organitzen activitats, cursos de formació, tallers, conferències, tertúlies i tota mena de projectes pensats per contribuir a la qualitat de vida de les persones majors. El desenvolupament d’aspectes quotidians i que contribueixin a millorar la vida són algunes de les metes.L’EspaiCaixa estarà ubicat en el centre de la ciutat de Tarragona, a pocs metres de distància del Mercat Central i de CaixaForum, una zona d’important circulació de persones d’edat avançada que disposaran d’un nou lloc on poder dur a terme activitats físiques i cultural. Les propostes abasten un gran nombre d’especialitats relacionades amb la cultura, la salut i la qualitat de vida, destinades a persones grans i amb l’objectiu de facilitar el manteniment de les capacitats físiques i mentals, l’autonomia personal i la formació en noves tecnologies.Els usuaris dels EspaiCaixa, com l’existent a la ciutat de Girona, tenen accés a activitats d’expressió corporal, estiraments passius, tècniques de relaxació o risoteràpia, però també es treballa en activitats que milloren la memòria i el desenvolupament personal. Altres aspectes que s’hi aborden, molt diferenciats dels citats, poden ser la introducció a l’astronomia, l’escriptura creativa, el cant coral, la iniciació als escacs o la informàtica, entre altres.Només l’any passat, l’Obra Social la Caixa va destinar un pressupost de 215 milions d’euros a l’atenció a les persones i els col·lectius més desfavorits i amb més necessitats de la societat. D’aquest pressupost, a través de les oficines de CaixaBank a Tarragona, i en col·laboració amb administracions locals i entitats socials, es van desenvolupar al territori 276 activitats, amb una inversió de prop de 730.000 euros.Les darreres dades oferides per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) indiquen que, en el conjunt de l’Estat espanyol hi ha 8.221.047 de persones que pertanyen al grup de gent gran, les quals representen un 17,4% sobre el total de la població. D’aquesta dada destaca, de manera especial, que un 5,3% de tota la població són octogenaris. Uns dels aspectes que els EspaiCaixa contribueixen a combatre és la soledat no desitjada i l’aïllament social que pateixen molts membres relacionats amb el col·lectiu de gent gran.