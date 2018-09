Un any amb la barana provisional a Misericòrdia

Un camió de repartiment es va desfrenar i va caure al carrer Trinquet Vell

Actualitzada 09/09/2018 a les 19:20

El passat dissabte es va complir un any de l’accident que va patir un camió de repartiment, que es va precipitar sobre la barana de la Baixada de Misericòrdia, trencant-la parcialment, i va caure al carrer Trinquet Vell. L’Ajuntament va aplicar una solució d’emergència, reconstruint la barana amb altres materials, però la provisionalitat s’ha allargat un any. Des de diversos sectors socials es va reclamar la reposició de la barana original.Quatre mesos transcorreguts de l’accident, l’Associació de Veïns la Catedral va demanar la restitució de la barana original, sense aconseguir el seu propòsit. Alguns partits polítics de l’oposició municipal també van demanar la reposició del tram danyat pel camió, entre altres motius perquè la Baixada de Misericòrdia és un dels carrers més utilitzats pels turistes que visiten la Part Alta i consideren que l’aspecte que ofereix la barana, amb dues tipologies constructives molt diferenciades, reporta una imatge negativa a la ciutat. El mur provisional que va fer construir l’Ajuntament per evitar mals majors i que ocupa gairebé la meitat de l’espai afectat, encara és al lloc que correspon a la barana original. L’Ajuntament va licitar les obres de reposició de la barana, que estan pendents d’execució.Cal recordar que, com a conseqüència de l’accident, dues persones van resultar ferides lleus, mentre que el conductor es trobava fent el repartiment.