El PDeCAT denuncia el mal estat de la plaça d'Amèrica de Sant Pere i Sant Pau

Quan plou l'aigua es filtra fins al pàrquing privat que hi ha a sota

Actualitzada 10/09/2018 a les 16:08

El portaveu del Partit Demòcrata (PDeCAT) a l’Ajuntament de Tarragona, Dídac Nadal, ha registrat una sol·licitud per reclamar la reforma urgent de la plaça d’Amèrica de Sant Pere i Sant Pau. En aquesta, «fa més de quatre anys que hi ha un rètol que anuncia una reforma pressupostada amb 582.000 euros», ha manifestat Nadal. Per al portaveu es «incomprensible» la inacció de l’equip de govern (PSC-PP) davant la greu problemàtica que hi ha en aquesta zona del barri.El terra de la plaça Amèrica -més coneguda com la de la cinquena promoció- no està impermeabilitzat i quan plou l’aigua es filtra al pàrquing privat que s’ubica a sota. El portaveu del PDeCAT ha titllat la situació com a «lamentable».«El cartell anunciant les obres de reforma es va posar poc abans de les eleccions municipals del 2015 i avui dia no hi ha hagut cap mena d’intervenció», ha denunciat Nadal, que també ha recordat que en els pressupostos de l’any 2015 hi havia una partida de 200.000 euros destinada a la reforma de la plaça.