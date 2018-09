El cicle 'Històries Amagades' comença al París de Lluís XVI

El cap de la policia va morir a Tarragona

Actualitzada 09/09/2018 a les 21:36

L’apassionant vida del polític Anton de Sartine, la vinculació que va tenir amb la corona francesa i la revolució que la va derrocar, i la seva activitat a la ciutat de Tarragona, on va residir els darrers cinc anys de la seva vida, van ser els fils conductors de la primera activitat de la segona edició d’Històries Amagades. Aquesta proposta cultural dissenyada pel Museu d’Història de Tarragona va començar ahir, diumenge, a Casa Castellarnau, un dels palauets de la ciutat que va trepitjar Sartine.El periodista, gestor cultural i autor de l’obra de teatre Sartine, ‘rei’ de París, Carles Marqués, va introduir el personatge recordant que va controlar els serveis d’espionatge al París de finals del segle XVIII i inicis del XIX, durant el regnat de Lluís XVI. Marqués va iniciar la seva intervenció convidant els assistents a imaginar una pel·lícula de mosqueters, per situar el personatge de Sartine en l’època que va viure. Com a conseqüència de la tensió política que es vivia a França, en uns moments en què la guillotina no parava de funcionar, molts habitants es van exiliar «a Catalunya i a Tarragona, i un d’ells va ser Sartine», va dir Marqués, qui va recordar que «va ser una persona intrigant com Richelieu i, com aquest, es va convertir en personatge d’una novel·la d’Alexandre Dumas». Sartine «va ser l’home més informat de França». Se li atribueix una frase que demostra el control que va exercir. Sartine, cap de la policia de París, va dir que «en una reunió de tres persones, una era informadora d’ell».Sartine era barceloní i es va refugiar a la casa del seu pare. Posteriorment, es va desplaçar a Tarragona, on va viure els darrers cinc anys, fins a la seva mort a inicis del segle XIX. A Tarragona es va relacionar amb les persones més influents de l’època, com els Montoliu.