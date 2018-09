Detinguts per una agressió física a la zona del port esportiu de Tarragona

L'agressor i el seu germà van oferir resistència durant la seva detenció i van ferir a dos agents

Actualitzada 10/09/2018 a les 14:05

Robatoria a la Savinosa

Dos homes veïns de Tarragona de 23 i 34 anys han estat detinguts, la matinada de divendres a dissabte, com a presumptes autors dels delictes de lesions, atemptat a agents de l'autoritat i desobediència i resistència.Poc després de les 2 hores de la citada matinada, la Guàrdia Urbana va ser avisada per una agressió física a la zona del port esportiu. Tres patrulles, una de les quals de paisà, es van mobilitzar fins al lloc dels fets. La persona ferida va facilitar una descripció que coincidia plenament amb un dels individus que es trobava com a espectador a la zona.En el moment de parlar amb els agents, un dels joves, germà del presumpte agressor, va mostrar una actitud agressiva, fins al punt que va voler colpejar un dels agents. Aquest fet va precipitar la seva detenció, malgrat oferir resistència. Durant l'actuació dos dels agents van resultar lleument ferits. El presumpte agressor també va oferir resistència a l’hora de ser detingut.Una de les persones detingudes, la més jove, ja havia estat reconeguda el passat 2 de setembre per un robatori amb violència ocorreguda prop de la platja de la Savinosa. En aquella ocasió, l'individu havia forçat el pany d'una caravana i n'havia robat diferents objectes de l'interior.Després de l'avís d'un ciutadà l'home va ser localitzat pels agents en un ciclomotor, però va aconseguir fugir amb el vehicle través de la zona boscosa propera.Al vespre d'aquell mateix dia, l'home va ser vist novament pels agents al pàrquing de la Savinosa sense sabates i tot ple de sang a les cames. Va aconseguir fugir novament després de llençar als agents els objectes que hauria robat unes hores abans.