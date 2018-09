Detenen dos joves per robar a l'interior de vehicles a Tarragona

Els arrestats haurien trencat la finestra d’un vehicle al carrer Ignasi Mallol

Actualitzada 10/09/2018 a les 14:04

Dos joves de 24 i 25 anys i veïns de la Canonja i Tarragona respectivament han estat detinguts per com a presumptes autors de robatoris a l’interior de vehicles a Tarragona. La Guàrdia Urbana els va arrestar després que un ciutadà hagués alertat que els joves havien trencat la finestra d’un vehicle al carrer Ignasi Mallol.Els fets van passar ahir diumenge cap a les 19.30h, quan la Guàrdia Urbana va rebre la trucada d’un veí que alertava que dos nous haurien trencat la finestra d’un vehicle al carrer Ignasi Mallol i que sortien corrents en direcció a l’avinguda Catalunya. A més, va donar una descripció acurada dels nois.Una patrulla dels agents va iniciar immediatament la recerca dels joves i va localitzar dos individus al carrer Estanislau Figueres que coincidien amb la descripció facilitada. Els dos joves van ser detinguts com a presumptes autors d’un delicte de robatori a l’interior de vehicle.