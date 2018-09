Cs denuncia la falta de control dels coloms a Tarragona per fi de contracte

El contracte va acabar a principis d'any, però «l'empresa segueix prestant els serveis» sense estar regulat

Actualitzada 10/09/2018 a les 17:37

Ciutadans ha denunciat la falta de control dels coloms a Tarragona per la finalització del contracte de l'empresa que realitzava aquesta labor.El portaveu de Cs al consistori tarragoní, Rubén Viñuales, ha informat en un comunicat que el contracte va acabar al començament de l'any i que s'està produint «una situació administrativa irregular» ja que «l'empresa segueix prestant els serveis».Des del final de l'adjudicació d'aquest servei públic «no hi ha cap tipus de previsió del govern municipal ni s'han iniciat els tràmits per a un nou contracte» per controlar la proliferació de coloms.«Els excrements i les possibles malalties que transmeten els coloms són un problema endèmic de Tarragona» -assenyala Viñuales- i també critica el «deteriorament que provoquen els excrements en el nostre patrimoni històric».Per al líder local de Cs, l'equip de Govern (PSC-PP) «no té cap idea ni cap projecte per a la ciutat» i els retreu que «estan immersos en una improvisació constant».Finalment, Viñuales adverteix que no es pot seguir «ni un dia més sense el corresponent contracte per portar a terme el servei» i insta al govern municipal a que «de forma urgent iniciï els tràmits per regularitzar la situació».