Antonio Rodríguez, nou prevere al servei de l'Església de Tarragona

L’ordenació la va fer l’arquebisbe Jaume Pujol a la Catedral tarragonina

Actualitzada 10/09/2018 a les 11:03

L’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, va ordenar ahir a la tarda, prevere Mn. Antonio Rodríguez. Un acte que es va celebrar a la Catedral de Tarragona. Nombrosos familiars, amics, companys seminaristes, preveres i fidels van voler acompanyar-lo. Cal destacar la presència notable de la comunitat filipina present a Tarragona i Barcelona.La missa va estar concelebrada per Mn. Joaquim Fortuny, vicari general de l’arxidiòcesi; Mn. Jaume Gené, rector del Seminari de Tarragona; Mn. Norbert Miracle, qui va ser el rector del Seminari Major Interdiocesà durant la seva etapa formativa, i Mn. Joan Maria Padrell, rector de la Parròquia de Sant Salvador del Vendrell, on col·laborava actualment com a diaca, entre d’altres preveres. El Cor i Orquestra dels Amics de la Catedral van sostenir els cants de la celebració. L’arquebisbe Jaume Pujol, en l’homilia, va definir l’ordenand com una persona «que no li ha faltat mai l’entusiasme per servir els altres i per servir».Antonio Rodríguez és ex regidor socialista de l'Ajuntament de Tarragona. Rodríguez va abandonar el consistori tarragoní a inicis de l’any 2013, quan ocupava el càrrec de regidor d’Espais Públics, per haver estat imputat per un presumpte delicte relacionat amb la immigració il·legal, per, suposadament, legalitzar la situació de diversos sense papers a través d’una empresa. Pocs dies després de conèixer la imputació, el 16 de gener del 2013 l’edil va dimitir. La resolució del cas es va conèixer el 6 setembre d’aquell any, i el resultat va ser l’exculpació de Rodríguez.