Torra, Aragonès i Borràs homenatgen Montserrat Abelló a la Setmana del Llibre en Català

L'acte ha consistit en una la lectura popular de poemes de la tarragonina

Actualitzada 09/09/2018 a les 14:01

El president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès i la consellera de Cultura, Laura Borràs, han participat aquest diumenge en la lectura popular en record de Montserrat Abelló, a càrrec de la comissària de l'Any, hereus, traductora, poetes i traductors i públic en general. Un acte que ha estat organitzat en el marc de la Setmana del Llibre en Català (SLC) i en el qual també hi ha participat el director de la Institució de les Lletres Catalanes, Joan-Elies Adell. Torra ha llegit el poema 'Aprenc a dir que no' d'Abelló que conté uns versos que li semblen «més adients que mai». De fet, el president ha aprofitat el poema per recalcar que el passat any els catalans van «aprendre a dir que 'sí'» i van «lluitar pel 'sí'. Segurament als temps que vindran haurem d'aprendre a dir que 'no', a no resignar-nos, a no acceptar moltes coses», ha alertat.Per a Borràs, és un dia especialment emotiu pels que formen part de la família de Montserrat Abelló i de la cultura del país. Ha recordat que fa quatre anys mentre feia una conferència li van enviar un missatge per comunicar-li la mort d'Abelló. «Va morir amb una gran placidesa, amb la mateixa serenor amb la que va viure». Borràs ha decidit escollir el poema 'El temps'.