«La Frida donarà molt a parlar aquestes festes de Santa Tecla»

La geganta adaptada, primera de Catalunya, es presenta davant un nodrit nombre de seguidors

Actualitzada 09/09/2018 a les 21:49

La Frida, la geganta adaptada de Tarragona, es va presentar ahir en societat rodejada de molts amics que es van donar cita al Pati del Rei Jaume I de l’Ajuntament. Entre els convidats hi havia el gegant Martí, de Premià de Mar, també el primer adaptat del país, i el gegantó de Sant Rafael, que van ser els seus padrins. La Júlia, l’Anna i el Magí van ser els primers portadors de la Frida.L’acte de presentació de la geganta adaptada va comptar amb la presència de l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i del director de DOW Tarragona, Jaume Sariol, a més de l’escultora Dolors Sans i de la modista Rosa Casculleras. Agustí Farré, dinamitzador del col·lectiu Festa per a Tothom, va conduir l’acte de presentació de la Frida. Farré va dir que, «a partir d’ara, Tarragona dóna un pas endavant en el món de la tradició, perquè tothom podrà gaudir de la festa».Una de les portadores de la geganta adaptada, l’Anna, va dir que «la Frida donarà molt a parlar aquesta SantaTecla». L’Anna va agrair el regal que li va fer el padrí, el gegant Martí. La geganta representa Frida Kahlo, «una persona que va superar la seva discapacitat», va dir la vilafranquina Dolors Sans, qui va afegir que «m’ha fet molta il·lusió fer la Frida». La geganta porta uns pinzells en una mà, un tocat de flors als cabells i en el seu vestuari predominen els colors vermell, verd i blau turquesa. «Està basat en el que portava Frida Kahlo, típic de Mèxic».Xavier Codina, membre de la Colla Gegantera de Premià de Mar, va mostrar-se especialment feliç pel fet que a Tarragona hagi la primera geganta adaptada de Catalunya. «Nosaltres tenim el Martí des de l’any 2014, que va ser el primer, i el dia 15 de setembre ens tornarem a veure a Tarragona amb la Frida», va dir.El moment més esperat va ser quan la geganta, que part de l’acte va estar tapada, va ser descoberta. L’admiració dels presents va per la feina feta per Dolors Sans i Rosa Casculleras va fer-se patent i els presents van premiar el seu treball amb un fort aplaudiment. Com va dir Farré, la Frida va dedicada a «persones amb un cor gran, disposades a participar en les festes». «Avui –va afegir–, es fa palès l’esforç i el somni de persones que creuen en una societat justa: fem que la ciutat sigui humana, que és el que volem tots».