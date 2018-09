Un cotxe ha sofert una relliscada quedant-se creuat a la carretera

Actualitzada 09/09/2018 a les 11:27

El servei d’emergències ha rebut l’avís d’un accident a la carretera vella de València poc després de les onze del matí. El succés ha tingut lloc just davant d’una cadena de menjar ràpid i només s’ha vist involucrat un vehicle.Segons apunten les fonts consultades pel Diari Més, el turisme hauria relliscat quedant creuat al mig de la carretera. El servei d’emergències ha activat una dotació dels Bombers, que s’han encarregat de netejar la calçada, una unitat del SEM que ha atès la conductora del turisme, que no ha patit cap ferida i una patrulla de la Guàrdia Urbana que ha tallat la carretera per precaució mentre no retiren el vehicle.