Un veí del Serrallo denuncia aigües fecals al carrer des de fa quinze dies

És propietari d’un establiment de restauració i lamenta que «l’Ajuntament no faci cas»

Actualitzada 07/09/2018 a les 09:33

José Manuel Oliveira, propietari d’un establiment de restauració del carrer Sant Andreu, al barri del Serrallo, va denunciar ahir a aquesta redacció que fa més de quinze dies que, des dels baixos d’un immoble localitzat prop del seu local, situat a la vorera contrària, surten aigües fecals a la via pública. El punt d’incidència és «un magatzem que està buit, al qual el propietari bé molt de tant en tant». Oliveira va manifestar que la presència d’aigües fecals al mig del carrer i l’olor que desprenen «perjudiquen els veïns, les persones que venen al barri i als establiments comercials de la zona».Oliveira va decidir denunciar aquest fet a aquesta redacció «perquè va dues setmanes que ho faig a l’Ajuntament i a la Guàrdia Urbana, però no arriba la solució a un problema que també és sanitari». El propietari del restaurant va apuntar que, fins i tot, «he informat els agents de la Guàrdia Urbana que venen al barri, però l’única resposta que he obtingut fins al moment és que s’obrirà un expedient». «Ahir –pel dimecres– vaig trucar al 112, em van dir que farien una diligència i que em trucarien, però encara no ho han fet». «Sembla que ningú vulgui posar-hi solució a aquesta situació tan lamentable que, a més, no és la primera vegada que succeeix», va subratllar.Mentre l’aigua fecal es dirigia cap a l’embornal situat al centre del carrer Sant Andreu, l’olor es feia més present. «A vegades surt més, o menys, en funció de la utilització d’aigua que fan els veïns», va dir Oliveira, qui va remarcar que «l’origen del problema es troba en el magatzem, que és el lloc per on surt l’aigua». Aquest fenomen «fa anys que dura», però de manera desigual. «Ara fa quinze dies que no deixa de sortir l’aigua fecal», va apuntar Oliveira. Segons aquest professional del Serrallo, «el magatzem fa uns vint anys que està així, presenta un estat d’insalubritat i, al seu interior, hi ha ratolins».En opinió d’aquest professional del sector de la restauració, «el magatzem –situat al número 8 del carrer Sant Andreu– és privat, però com l’afectació és a la via pública, l’Ajuntament hauria d’adoptar una solució». Oliveira va remarcar que «el Serrallo és un barri molt turístic i no pot oferir aquesta imatge».